Tecnologia iPhone 15 pode ganhar formato mais arredondado e corpo de titânio

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Próxima geração do celular Apple está prevista para setembro de 2023. (Foto: Reprodução)

O iPhone 15 deve ter uma estrutura geral em titânio, uma traseira de vidro e um formato mais arredondado, parecido com o do iPhone 5C, em substituição ao design atual, que é mas reto no iPhone 14. Assim será o próximo celular da Apple, de acordo com informações do perfil ShrimpApplePro, que costuma antecipar novidades do mercado. Embora a página tenha um histórico de acertos no passado, seu dono indica que está muito cedo para cravar qualquer previsão.

A liga de titânio é um material mais durável e tende a resistir melhor a arranhões e quedas do que o alumínio, porém, também é mais difícil de trabalhar qualquer tipo de gravação em sua superfície. De acordo com o site MacRumors, a Apple estaria pesquisando um novo tipo de jateamento que poderia trabalhar o material para deixá-lo com uma aparência mais agradável, com alto brilho.

O MacRumors também lembra que não é a primeira vez que surgem rumores sobre um celular da Gigante da Maçã com material de liga de titânio em sua composição, pois a mesma especulação foi feita antes do lançamento do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Entretanto, as informações não se confirmaram e tais aparelhos saíram de fábrica com alumínio e aço inoxidável em sua composição.

Se os rumores se confirmarem, esta seria a primeira vez que a fabricante usaria liga de titânio no chassi de um iPhone. Vale lembrar que o material já foi utilizado no novo Apple Watch Ultra, o smartwatch mais caro e robusto da marca até então.

Um rumor anterior, publicado pelo analista analista Ming-Chi Kuo, também indicava que o provável iPhone 15 deve trocar os botões laterais de liga/desliga e de volume por teclas em estado sólido nos modelos Pro e Pro Max. Seria uma transição semelhante à do botão Home físico para o novo padrão eletrônico utilizado no iPhone 7.

Além disso, vale lembrar que o próprio vice-presidente sênior de marketing da Apple, Greg Joswiak, deu pistas de que o modelo de 2023 pode vir com entrada USB-C para atender às exigências de padronização da União Europeia.

