Samsung libera Android 13 para Galaxy A71 e Galaxy S20 FE

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Atualização do Android traz novos recursos de segurança e de personalização. (Foto: Reprodução)

O Galaxy A71 e o Galaxy S20 FE são os mais novos celulares da Samsung contemplados com a atualização para o Android 13. Em consonância com a política de update por até três anos a esses smartphones, a fabricante se prontificou em garantir a versão mais recente do sistema do Google para a Fan Edition de uma de suas linhas premium e para o intermediário lançado em 2019.

Com isso, é possível esperar que usuários ao redor do globo passem a usar a nova interface One UI 5.0 nos próximos dias. Vale lembrar que esta deve ser a última grande renovação de software disponível para ambos.

Por ora, apenas aparelhos Galaxy S20 FE equipados com o chip Exynos estariam aptos ao novo sistema, segundo relatos. No entanto, é provável que outras variantes, em específico as americanas que carregam o processador Snapdragon, passem a receber a novidade em breve.

O update chega aos smartphones com novas propostas, como indicador de apps ativos e ativação somente de notificações necessárias. Também marcam presença o controle de mídia renovado, o Bluetooth Low Energy e a escolha particular de idioma para cada app. Na interface da Samsung, por sua vez, é possível esperar novos ícones de ilustração e widgets reformulados.

Como mencionado, esta pode ser a última atualização de sistema para os modelos Galaxy A71, lançado em 2019 e Galaxy S20 FE, de 2020. Eles estão entre os últimos lançamentos que chegaram antes da nova política de update da empresa sul-coreana, que busca garantir até quatro renovações de software aos aparelhos, independe da linha.

Mesmo assim, é válido reforçar que os dois devem continuar recebendo pacotes de segurança por mais alguns anos. A exemplo disso, é possível mencionar que tanto o Galaxy A71 quanto o Galaxy S20 FE registraram manifestações de que o Android 13 não foi a única atualização disponibilizada. Junto com ele, vieram os patches de novembro, que também chegaram para corrigir as falhas encontradas nesse período.

A atualização deve ser informada aos usuários por meio de uma notificação, mas caso queiram checar manualmente, é possível. Para isso, basta acessar “Configurações” e procurar “Atualização de Software”. Se já estiver por lá, é só tocar em “Baixar” para concluir a operação.

