Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Apple divulga data para as quatro versões do celular. (Foto: Apple/Divulgação)

A pré-venda do iPhone 15 no Brasil começa nesta quarta-feira (27). Os modelos, anunciados pela Apple na semana passada, têm preços entre R$ 7.299 e R$ 13.999. A pré-venda inclui o iPhone 15, o iPhone 15 Plus, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max.

No site da Apple, há a opção de desconto de 10% à vista ou o parcelamento em até 12 vezes. As operadoras de telefonia só vão informar suas condições na próxima quarta-feira.

Os modelos do iPhone 15 já vêm com o iOS 17, a nova versão do software operacional do smartphone lançado mundialmente na última segunda-feira. A nova geração vem com diversas novidades, como cores, material de titânio, melhorias na câmera e Dynamic Island na tela frontal. Veja os preços.

iPhone 15, com tela de 6,1 polegadas:

– 128 GB: A partir de R$ 7.299.

– 256 GB: A partir de R$ 8.099.

– 512 GB: A partir de R$ 9.599.

iPhone 15 Plus, com tela de 6,7 polegadas:

– 128 GB: A partir de R$ 8.299.

– 256 GB: A partir de R$ 9.099.

– 512 GB: A partir de R$ 10.599.

iPhone 15 Pro, com tela de 6,1 polegadas:

– 128 GB: A partir de R$ 9.299.

– 256 GB: A partir de R$ 10.099.

– 512 GB: A partir de R$ 11.599.

– 1 TB: A partir de R$ 13.099.

iPhone 15 Pro Max, com tela de 6,7 polegadas

– 256 GB: A partir de R$ 10.999.

– 512 GB: A partir de R$ 12.499.

– 1 TB: A partir de R$ 13.999.

O iPlace, que é uma revendedora autorizada da Apple no Brasil, já havia aberto o pré-cadastro na semana passada, com 10% de desconto no PIX ou e parcelamento em até 21 vezes.

Queda no preço do iPhone 14

Com o novo iPhone 15, a Apple baixou em cerca de 20% os preços do iPhone 14 e iPhone 14 Plus no Brasil. Redução similar ocorreu com o iPhone 13. A empresa não vai mais comercializar as versões 14 Pro e 14 Pro Max, além do iPhone Mini 13, em seu site e lojas. Veja as quedas nos preços.

iPhone 14:

– 128 GB : De R$ 7.599,00 para R$ 5.999,00.

– 256 GB : De R$ 8.599,00 para R$ 6.799,00.

– 512 GB: De R$ 10.599,00 para R$ 8.299,00.

iPhone 14 Plus:

– 128 GB: De R$ 8.599,00 para R$ 6.499,00.

– 256 GB: De R$ 9.599,00 para R$ R$ 7.299,00.

– 512 GB: De R$ 11.599,00 para R$ R$ 8.799,00.

iPhone 13:

– 128 GB : De R$ 6.499,00 para R$ 5.499,00.

– 256 GB : De R$ 7.499,00 para R$ 6.299,00.

– 512 GB: De R$ 9.499,00 para R$ 7.799,00.

Projeções nos EUA

Nos Estados Unidos, onde a pré-venda começou no último dia 17, as vendas abriram oficialmente na sexta-feira.

Relatório da Wedbush Securities aponta que a procura pelos novos modelos da Apple está cerca de 10% a 12% maiores em relação ao iPhone 14. O movimento “é fortemente voltada para o iPhone 15 Pro/Pro Max, com o Pro Max excepcionalmente forte nos EUA, China, Índia e partes da Europa”, disse em relatório enviado a clientes.

A Wedbush Securities destaca o crescimento de 25% nas vendas da Índia, que, segundo o banco, pode amenizar os “ruídos” que vêm da China, como a recente proibição de uso de iPhones por parte dos funcionários públicos. “As unidades do iPhone deverão chegar a cerca de 85 milhões de unidades e poderão chegar perto de 90 milhões no mundo”, prevê a instituição financeira.

