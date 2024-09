Tecnologia iPhone 16: chineses dizem que celular da Apple copiou design de intermediário da Huawei

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Aparelhos foram colocados lado a lado por site especializado. (Foto: Reprodução)

Além de não animar muito os usuários chineses pela falta dos recursos de Inteligência Artificial, os novos iPhone 16 e 16 Plus também viraram motivo de zoeira na rede social Weibo. Isso porque muitos usuários locais estão dizendo que a Apple copiou a linha de design do Huawei Nova 10 SE, que foi lançado oficialmente há dois anos e, portanto, é mais velho.

Comentando o assunto, o site de “vazamentos” Fixedfocus jogou mais lenha na fogueira e compartilhou uma imagem dos dois aparelhos lado a lado, confirmando que o módulo de câmeras é realmente idêntico. A fórmula de usar uma “pílula” saltada com dois sensores dentro não é algo muito novo no mercado, sendo que muitos chineses zoaram o iPhone por ser inferior ao intermediário da Huawei.

Alguns comentários dizem que o Nova 10 SE ao menos tem tela com taxa de atualização de 90 Hz, enquanto o iPhone ainda está “preso” em 60 Hz. Já outros apontam que o aparelho chinês tem carregamento rápido superior ao atingir 66W. Outras especificações comparadas incluem a câmera principal, que é de 108 MP no Nova 10 SE e de 48 MP no iPhone, sendo que a bateria do chinês também é maior.

Para muitos chineses, nem o botão de captura é algo novo, uma vez que ele existe em vários celulares da Sony há muitos anos. a linha iPhone 16 entrou em pré-venda nessa sexta-feira (13) em diversos países, sendo que o preço do modelo-padrão no Brasil é de pelo menos R$ 7.799 no site oficial da Apple.

Novidades

O iPhone 16 foi anunciado com várias novidades, mas a que chamou mais atenção foi o botão dedicado à câmera com gestos inteligentes. Agora a Realme demonstrou que também está interessada em investir nesse tipo de recurso em seus próximos celulares.

O novo apareceu em um vídeo publicado pelo vice-presidente e CMO da Realme, Chase Xu, com um celular não identificado e que ainda não foi lançado pela empresa. Nas imagens, o executivo mostra que o botão pode ser utilizado para acionar o aplicativo de câmera e percorrer funções ao deslizar o dedo sobre ele. Pressionar o botão captura uma foto, por exemplo, assim como no iPhone 16.

Apesar disso, o botão não parece funcionar de forma tão fluída quanto no iPhone 16 durante a apresentação da Apple. Isso pode ser explicado pelo fato de que o celular mostrado no vídeo ainda é um protótipo, então o botão da Realme deve ser mais responsivo na versão final.

O vice-presidente da Realme esclarece que o dispositivo mostrado no vídeo não é o Realme GT 7 Pro, então é possível que esteja presente em vários aparelhos futuros da empresa. Vale lembrar que a Apple não foi a primeira a adotar um botão de captura dedicado. Há décadas, a Sony tem lançado celulares com botões de até dois estágios para fotos e vídeos.

