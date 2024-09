Tecnologia iPhone 16 é lançado com inteligência artificial e botão para tirar fotos; veja novidades e saiba quanto vão custar os novos iPhones no Brasil

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

O iPhone 16 chega com uma nova configuração de câmeras na vertical e um novo botão na lateral, logo abaixo do botão de bloqueio. Foto: Divulgação O iPhone 16 chega com uma nova configuração de câmeras na vertical e um novo botão na lateral, logo abaixo do botão de bloqueio. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Apple realizou nesta segunda (9), seu tradicional evento de setembro, e mostrou a nova geração do iPhone. Neste ano, o iPhone 16 veio acompanhado do Apple Watch Series 10 e da nova geração dos fones de ouvido AirPods. Depois de apresentar o Apple Intelligence em junho, a gigante também mostrou recursos de inteligência artificial (IA) integrados à assistente Siri.

Tim Cook, CEO da Apple, iniciou o evento dizendo que esses são os primeiros iPhones inteiramente desenvolvidos pensando primariamente em IA. “Marca o começo de uma nova era”, afirmou ele.

O iPhone 16 chega com uma nova configuração de câmeras na vertical e um novo botão na lateral, logo abaixo do botão de bloqueio. Também chega em cores mais vibrantes em relação ao aparelho do ano passado: azul, verde, rosa, branco e preto. Os tamanhos são 6,1 polegadas no modelo tradicional e 6,7 polegadas no Plus. Eles custam a partir de R$ 7,8 mil (tamanho padrão) e R$ 9,5 mil (Plus), mais caros do que no ano passado, quando custavam R$ 7,3 mil e R$ 8,3 mil.

A principal novidade para os modelos básicos é a chegada do Botão de Ação, já disponível no iPhone 15 Pro, que permite sua configuração para diversas ações, como acionar o gravador e câmera. Além disso, ele recebeu botão abaixo do bloqueio foi batizado de “Camera control” e vai capturar fotos.

Para lidar com a IA, o novo iPhone 16 também é equipado com o processador A18, que salta duas gerações (o iPhone 15 Pro tem o chip A16). Ele tem tecnologia de 3nm e CPU de 6 núcleos. A Apple também afirma que o A18 pode ser até 30% mais eficiente que o anterior. No processamento gráfico, GPU), ele é 40% mais eficiente

IA no iPhone

Para processar dados de inteligência artificial, a Apple criou o Private Cloud Compute. De acordo com a empresa, os dados do usuário não são armazenados em nuvem – a preocupação com privacidade é um dos grandes pontos de interrogação das novas gerações de grandes modelos de IA.

Integrado no iPhone, o Apple Intelligence traz ferramentas de IA generativa para textos e emojis. Agora, será possível pedir para a IA gerar textos, melhorar o tom de respostas e dar comandos para criar emojis únicos.

A IA da Apple também pode encontrar fotos a partir da descrição dos usuários no aplicativo de fotos. Se você sabe de uma foto que tirou há muito tempo, mas não sabe quando, onde e nem como encontrá-la, é possível descrevê-la para que a inteligência a encontre para você.

Para os e-mails, a IA vai oferecer um resumo do conteúdo na tela de novas mensagens em vez de mostrar as primeiras linhas do e-mail. De acordo com a empresa, a assistente de voz Siri vai receber atualizações para ter uma interação mais fluida com o usuário.

A assistente também terá uma integração maior com o contexto de aplicativos do celular. Assim, a Siri poderá atender comandos para fazer ações dentro de apps, por exemplo. Chega em inglês neste ano, sem previsão de chegada em português.

Na parte visual, o Apple Intelligence vai funcionar como uma espécie de Google Lens, no qual a máquina identifica a imagem e permite buscas e outras ações. Ao abrir a câmera e apontar para um restaurante, por exemplo, será possível fazer uma busca automática por informações do estabelecimento. O mesmo pode ocorrer em outras situações, como descobrir informações de eventos ao apontar a câmera para cartazes e apertar no botão camera control. Ou até mesmo para descobrir a raça de um cachorro.

Botão de câmera

Será possível acessar a ferramenta pelo botão camera control. O botão de controle de câmera não apresenta relevo, como os outros botões do aparelho.

Para fazer vídeos, basta segurar o botão. Ainda, é possível deslizar o dedo no botão para controlar o zoom. Ao pressionar com um leve toque, outras funções de câmera podem ser acessadas.

