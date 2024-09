Tecnologia iPhone 16: pré-venda mais fraca derruba ações da Apple e preocupa o mercado

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Após o conhecido Ming-Chi Kuo, o analista da TF International Securities, divulgar uma análise preliminar sobre a temporada de pré-venda da linha iPhone 16, o Bank of America também publicou um relatório completo que “assustou” o mercado.

Isso resultou em uma queda de quase 3% nas ações da Apple, uma vez que os prazos de entrega da linha iPhone 16 Pro indicam que a demanda está baixa quando comparada com a da família iPhone 15 Pro.

O tempo médio para envio do iPhone 16 Pro é de aproximadamente 14 dias, mas isso chegava a 24 dias no caso do iPhone 15 Pro no ano passado.

O iPhone 16 Pro Max, que é o modelo que mais gera lucros para a Apple, também tem ficado abaixo do esperado na temporada de encomendas.

Isso porque o seu tempo de envio é de 19 dias contra quase 32 dias do iPhone 15 Pro Max de 2023. Mais uma vez, os analistas indicam que a falta dos recursos de Inteligência Artificial no lançamento tem afastado os consumidores.

Com o Apple Intelligence chegando apenas no ano que vem em muitos países, as vendas da linha iPhone 16 podem acabar estacionando fora dos Estados Unidos.

Mas, muitos analistas não esperavam que isso fosse acontecer nos EUA.

Outra explicação para o tempo de envio ter diminuído também pode ser uma maior oferta de aparelhos logo no lançamento, uma vez que a linha iPhone 15 teve problemas de produção.

Por isso, o mercado deve aguardar os próximos relatórios do varejo para fazer o diagnóstico completo da situação.

“Um dos principais fatores para a demanda abaixo do esperado pela série iPhone 16 Pro é que o principal ponto de venda, Apple Intelligence, não está disponível no lançamento junto com o iPhone 16”, disse Kuo no relatório.

Os analistas ficaram em grande parte decepcionados após o evento de lançamento da empresa na semana passada, já que a maioria dos anúncios de hardware havia sido vazada anteriormente.

Olhando além do evento de lançamento, Erik Woodring, do Morgan Stanley, observou na semana passada que a atenção se voltaria para “os dados iniciais de pré-venda e tempo de espera do iPhone 16”.

“A fraqueza na demanda pelo iPhone 16 não é um bom sinal, especialmente porque estamos nos aproximando da temporada de vendas de fim de ano. O risco de uma ‘queda significativa’ nas ações aumentou de forma material”, disse Matthew Maley, estrategista-chefe de mercado da Miller Tabak + Co.

Após um início fraco de ano, as ações da empresa subiram nos últimos quatro meses, à medida que os investidores apostavam que os recursos de inteligência artificial da Apple impulsionariam as vendas de sua última linha de iPhones. As informações são do site Tudo Celular e da agência de notícias Bloomberg.

