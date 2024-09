Tecnologia iPhone 16 será produzido em três países, incluindo o Brasil

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











iPhone 16 será produzido na China, Índia e Brasil. (Foto: Divulgação/Apple)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das notícias mais interessantes sobre o lançamento do iPhone 16 é a expansão da estratégia de produção global da Apple. Como já havia sido anunciado anteriormente, a empresa decidiu montar os novos iPhones na Índia simultaneamente com a China, uma mudança significativa em sua cadeia de suprimentos. No entanto, uma surpresa adicional veio à tona: o Brasil também foi incluído na lista de países onde o iPhone 16 está sendo montado.

A informação foi divulgada pela MacMagazine, que analisou os registros regulatórios do iPhone 16 no Brasil. Esses documentos confirmam que o novo modelo está sendo montado em três países: China, Índia e Brasil. No caso brasileiro, a montagem está ocorrendo em uma instalação da Foxconn localizada em Jundiaí, no estado de São Paulo.

Embora a Apple já tenha utilizado essa instalação para montar iPhones no passado, esta é a primeira vez que um novo modelo será montado no Brasil desde o primeiro dia de lançamento global. Isso demonstra a confiança da Apple no mercado brasileiro e na capacidade produtiva do país.

No entanto, é importante notar que, pelo menos inicialmente, apenas o modelo básico do iPhone 16 será montado no Brasil. Os modelos mais avançados e caros da linha, como o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max, continuarão a ser importados da China.

Vantagens

Esta estratégia de diversificação da produção não é exclusiva do Brasil. No ano passado, a Apple já havia iniciado a montagem dos modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus na Índia simultaneamente com a China, o que também foi uma novidade para o país asiático. Essa abordagem traz múltiplos benefícios para a empresa.

Primeiramente, ao montar iPhones localmente, a Apple pode obter significativos cortes de impostos, o que “em teoria” pode resultar em preços mais competitivos para os consumidores ou em margens de lucro mais atrativas para a empresa. Além disso, esta estratégia visa reduzir a dependência da Apple em relação à China para a produção e distribuição de seus produtos, uma medida que ganha ainda mais relevância em um cenário global de incertezas geopolíticas e econômicas.

Esta abordagem não apenas mitiga riscos, mas também permite que a empresa se adapte mais rapidamente às demandas regionais e às flutuações do mercado global.

Produção acelerada

Um benefício adicional da montagem local é a capacidade de trazer novos iPhones para esses países mais rapidamente. Historicamente, a Apple costumava levar cerca de um mês para lançar um novo iPhone no Brasil após o lançamento inicial nos Estados Unidos.

Com a nova estratégia de produção, os modelos do iPhone 16 chegarão ao mercado brasileiro apenas uma semana após o lançamento nos EUA, uma melhoria significativa que certamente será apreciada pelos consumidores brasileiros ávidos pelas últimas inovações da Apple.

Esta mudança na estratégia de produção e distribuição da Apple não apenas beneficia os consumidores com lançamentos mais rápidos, mas também tem o potencial de impactar positivamente as economias locais, gerando empregos e estimulando o desenvolvimento tecnológico nos países onde a montagem ocorre.

Pré-venda

A Apple lançou nessa sexta-feira (20) a linha do iPhone 16 em quase 60 países, incluindo os Estados Unidos, China, Índia, Austrália e Coreia do Sul. No Brasil, a pré-venda dos novos aparelhos começa nesta terça-feira (24), com a venda sendo iniciada na sexta (27). Por aqui, os preços irão variar de R$ R$ 7.799 a R$ 15.499.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/iphone-16-sera-produzido-em-tres-paises-incluindo-o-brasil/

iPhone 16 será produzido em três países, incluindo o Brasil

2024-09-21