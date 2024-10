Tecnologia iPhone 17: veja o que já sabemos sobre o próximo celular da Apple

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

De acordo com rumores, nova linha da Apple pode apresentar o "iPhone mais fino já lançado pela empresa". (Foto: Divulgação)

Parece cedo, mas a Apple já está preparando o terreno para o lançamento do iPhone 17, previsto para 2025. Rumores e vazamentos indicam que a nova linha de smartphones da empresa trará mudanças significativas, incluindo um novo modelo ultrafino, o suposto iPhone 17 Air, que pode substituir a versão “Plus”. Além disso, o iPhone 17 deve apresentar avanços em design, tela, desempenho e recursos de IA. Confira os detalhes:

iPhone 17 Air

O iPhone 17 Air promete ser o smartphone mais fino já lançado pela Apple, com uma espessura de apenas 5 milímetros segundo reportagem do portal Smartprix. Para atingir essa espessura reduzida, a Apple deve utilizar a tecnologia TDDI (Touch and Display Driver Integration), que combina o sensor de toque e o driver de exibição em uma única camada. Essa tecnologia, além de diminuir a espessura do aparelho, também promete melhorar a qualidade da imagem e a responsividade do touchscreen.

Além disso, O iPhone 17 Air pode contar com uma tela OLED de 6,4 polegadas, maior que a do iPhone 17 básico, e com tecnologia ProMotion, que oferece uma taxa de atualização de 120Hz para uma experiência de uso mais fluida. No entanto, a espessura reduzida do aparelho levanta preocupações sobre a autonomia da bateria, que pode ter capacidade inferior a 3.000 mAh (consideravelmente abaixo de outros modelos do mercado).

Espera-se que o smartphone seja equipado com o chip A19 da Apple, fabricado com litografia N3P ou N3X da TSMC, e com 8 GB de RAM. As opções de armazenamento devem variar entre 128 GB e 1 TB. Em relação às câmeras, os rumores são contraditórios. Alguns indicam que o iPhone 17 Air terá apenas uma câmera traseira de 48 MP, enquanto outros sugerem que o aparelho terá um sistema de câmeras triplo, similar ao do iPhone 17 Pro. O preço ainda é incerto.

Versão Pro

A Apple também deve lançar o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro em 2025, de acordo com notícias do portal MacRumors. Espera-se que o iPhone 17 tenha uma tela de 6,3 polegadas, maior que a do modelo atual, e que todos os modelos da linha sejam compatíveis com a tecnologia ProMotion, que oferece uma taxa de atualização de 120Hz.

A Apple também pode introduzir um novo revestimento antirreflexo e mais resistente a arranhões nas telas do iPhone 17. Em relação ao processador, ambos os aparelhos devem ser equipados com o chip A19 Pro. A linha também pode trazer novidades nas câmeras, com uma câmera frontal de 24 MP e um sistema de câmeras triplo com sensor principal de 48 MP no iPhone 17 Pro Max. A Apple também pode estar trabalhando em um novo design para o iPhone 17, com laterais em titânio e uma Dynamic Island menor.

