Tecnologia iPhone 5s se torna oficialmente “obsoleto” para a Apple

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Celular deixará de contar com peças de reposição para reparo. (Foto: Reprodução)

A Apple atualizou sua lista de produtos vintage e obsoletos. O iPhone 5s é agora considerado obsoleto, enquanto o iPod touch da sexta geração e o iMac com tela Retina 4K de 21,5 polegadas de 2015 entraram para a lista de equipamentos vintage. A diferença entre as categorias está na assistência técnica. Enquanto os obsoletos perdem totalmente o serviço de reparos, os vintage ainda tem direito por mais dois anos, ou até durarem as peças.

A obsolescência do iPhone 5s vale para todo o globo, então nenhuma loja Apple ou prestadores de serviço autorizado poderão oferecer reparos para o smartphone. Segundo as regras da empresa, um produto se torna obsoleto sete anos depois de sua última venda oficial.

O iPhone 5s foi lançado em setembro de 2013. As principais novidades do smartphone eram o leitor de digitais do botão principal e a estreia do chip de processamento Apple A7 de 64-bit, duas vezes mais potente que seu antecessor, o Apple A6.

“Embora todas as Apple Stores e as regiões operacionais do Canadá, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico sigam a lista norte-americana de produtos, elas não fazem distinção entre produtos clássicos e obsoletos”, explica a fabricante.

Segundo o site especializado 9to5Mac, essa diferenciação só faz sentido para o estado da Califórnia e a Turquia, que exigem suporte limitado para certos produtos por dois anos depois de serem considerados como obsoletos. Sendo assim, o suporte ainda é mantido nessas regiões a depender da legislação local.

Já o iPod touch da sexta geração e o iMac de 2015 se tornaram produtos vintage por completarem cinco anos de lançamento. Em dois anos entrarão para a lista de obsoletos, ficando sob as mesmas condições que o iPhone 5s.

Para este ano, a Apple está preparando o lançamento do iPhone 16. A nova geração do celular deve contar com um “novo” design de câmeras na parte traseira com sensor principal de 48 MP e a plataforma A18, que terá suporte nativo para processamento de IA.

Entenda as categorias

Produtos Obsoletos: Esses dispositivos perderam totalmente o suporte de reparo. Isso significa que nenhuma loja Apple ou prestadores de serviço autorizado poderá oferecer assistência técnica para o iPhone 5s. Segundo as regras da empresa, um produto se torna obsoleto sete anos após sua última venda oficial.

Produtos Vintage: Esses dispositivos ainda têm direito a assistência técnica por mais dois anos, ou até que as peças necessárias para os reparos estejam disponíveis. O iPod touch da sexta geração e o iMac de 2015 se tornaram produtos vintage por completarem cinco anos desde o lançamento. Em dois anos, eles entrarão para a lista de obsoletos, ficando sob as mesmas condições que o iPhone 5s.

2024-05-31