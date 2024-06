Ciência Descoberto planeta com temperatura similar à da Terra com tamanho próximo ao do nosso planeta e potencialmente habitável

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Próximo passo da pesquisa é observar o exoplaneta com a ajuda do telescópio James Webb. (Foto: Reprodução)

Existe vida fora do planeta Terra? A resposta para esta pergunta pode estar mais próxima após cientistas terem descoberto um planeta com condições similares às do nosso. De acordo com o estudo, publicado semana passada na revista científica britânica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, o astro, batizado como Gliese 12 b, tem temperatura e tamanho parecidos com os da Terra.

O planeta orbita uma estrela anã M fria e está no trânsito mais próximo já encontrado para esse tipo de sistema, a cerca de 40 anos-luz da Terra. Por estar fora do nosso sistema solar, ele é definido pelos pesquisadores como exoplaneta.

Conforme a descrição feita no estudo, trata-se de um dos menores níveis de atividade estelar conhecidos para anãs M, o que pode explicar o motivo de o planeta ser temperado.

O próximo passo da pesquisa deve incluir o uso do Telescópio Espacial James Webb para analisar a atmosfera do Gliese 12b. Os cientistas devem procurar, principalmente, por indícios da existência de água no exoplaneta.

Atmosfera

Os astrônomos pensam em algumas possibilidades: o planeta pode ter uma atmosfera parecida com a da Terra, ou talvez seja como a de Vênus (que sofreu efeito estufa de forma descontrolado, levando-a para uma temperatura de 400°C), ou pode ser que não tenha atmosfera alguma.

Outra possibilidade é que tudo sobre a atmosfera do exoplaneta seja diferente de tudo que foi encontrado até agora no nosso sistema solar.

Gliese 12b não é o primeiro exoplaneta semelhante à Terra a ser descoberto, mas, segundo a Nasa, há apenas alguns mundos como ele merecem uma análise mais aprofundada.

Obter a resposta sobre a atmosfera é crucial, pois revelaria se Gliese 12b pode manter temperaturas adequadas para a existência de água líquida na superfície. Além disso, poderia esclarecer como e por que a Terra e Vênus evoluíram de maneiras tão distintas.

Ele foi descrito como “um mundo moderado, do tamanho da Terra, mais próximo e em trânsito localizado até hoje” e um alvo potencial para uma investigação mais aprofundada pelo Telescópio Espacial James Webb da agência espacial dos EUA, no valor de £7,5 bilhões (aproximadamente R$ 41,9 bilhões na cotação atual).

O Gliese 12b orbita uma estrela anã, vermelha e fria, chamada Gliese 12. Ela está a 40 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Peixes.

“Gliese 12b representa um dos melhores alvos para estudar se planetas do tamanho da Terra orbitando estrelas frias podem reter suas atmosferas, um passo crucial para avançar nossa compreensão da habitabilidade em planetas em toda a nossa galáxia”, disse Shishir Dholakia, doutorando no Centro de Astrofísica da Universidade de Southern Queensland, na Austrália, em nota.

Dholakia foi co-líder de uma equipe de pesquisa com Larissa Palethorpe, que é doutoranda na Universidade de Edimburgo e no University College London.

Método de trânsito

A maioria dos exoplanetas é descoberta usando o método de trânsito, quando um planeta passa na frente de sua estrela, vista do ponto de vista da Terra, causando uma diminuição no brilho da estrela hospedeira.

Durante um trânsito, a luz da estrela também passa pela atmosfera de um exoplaneta e alguns comprimentos de onda são absorvidos. Assim, com diferentes moléculas de gás, que absorvem diferentes cores, o trânsito também traz um conjunto de impressões digitais químicas. Telescópios como o Webb conseguem captar essas impressões.

