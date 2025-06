Ciência Nasa revela quando será eclipse solar mais longo da história

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com duração prevista de 7 minutos e 29 segundos, fenômeno será visível na América do Sul. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O eclipse solar total mais longo da história está marcado para o dia 16 de julho de 2186 e já chama atenção de cientistas e apaixonados por astronomia ao redor do mundo. Com previsão de durar 7 minutos e 29 segundos, o fenômeno vai superar todos os registros anteriores nos últimos 12 mil anos, segundo a NASA.

Embora faltem mais de 150 anos para o evento, os detalhes astronômicos já foram calculados com precisão. A fase total do eclipse — quando a Lua encobre completamente o Sol — será visível principalmente na América do Sul, passando por países como Colômbia, Venezuela e Guiana. A expectativa é de que esses locais se tornem o epicentro da observação global do fenômeno.

Para efeito de comparação, o eclipse solar total mais longo já testemunhado pela humanidade aconteceu em 2009 e durou 6 minutos e 39 segundos. O de 2024, considerado recente, teve 4 minutos e 20 segundos de totalidade. Já o mais breve foi registrado no ano 919 d.C., com apenas 9 segundos. A duração recorde de 2186 será possível graças a um alinhamento raro de condições astronômicas.

Categorias de eclipses

Existem três categorias principais de eclipses solares:

Eclipse solar total: Visível somente em uma pequena área da Terra, onde as pessoas estão situadas no centro da sombra lunar. Durante este evento, o céu escurece consideravelmente, assemelhando-se à noite. Um eclipse total ocorre quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados diretamente.

Eclipse solar parcial: Ocorre quando o alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra não é perfeito. Neste caso, uma parte da superfície do Sol parece estar coberta por uma sombra escura.

Eclipse solar anular: Este tipo de eclipse ocorre quando a Lua está em sua posição mais distante da Terra, fazendo com que ela pareça menor. Como resultado, a Lua não bloqueia completamente a visão do Sol, criando um anel de luz ao seu redor.

Além destas, existe o eclipse solar híbrido, que é o mais raro e envolve mais de um tipo de eclipse solar em um único evento.

Eclipse solar x lunar

Os eclipses solares e lunares ocorrem devido ao alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, mas se diferenciam pela posição de cada astro durante o fenômeno. No eclipse solar, a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, bloqueando parcial ou totalmente a luz solar em algumas regiões do planeta. Quando o alinhamento não é perfeito, ocorre um eclipse solar parcial, no qual apenas uma parte do Sol fica encoberta. Segundo a NASA, esse tipo de eclipse acontece pelo menos duas vezes por ano em algum ponto do globo.

Já o eclipse lunar ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra sobre a superfície lunar. Para que isso aconteça, é necessário que a Lua esteja em sua fase Cheia. A sombra da Terra se divide em duas regiões: a umbra, onde não há iluminação direta do Sol, e a penumbra, onde a luz solar ainda alcança de forma indireta, tornando o fenômeno visível com diferentes intensidades. Ao contrário do eclipse solar, que exige proteção especial para ser observado, o eclipse lunar pode ser visto a olho nu com segurança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/nasa-revela-quando-sera-eclipse-solar-mais-longo-da-historia/

Nasa revela quando será eclipse solar mais longo da história

2025-06-28