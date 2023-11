Tecnologia iPhone: falha no iOS 17 permite ataques com uso de um Flipper Zero

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Os dispositivos podem ter problemas em seu funcionamento que são causado por pessoas que usam um Flipper Zero. (Foto: Reprodução)

Os iPhones com iOS 17 estão com uma nova vulnerabilidade descoberta. Conforme noticiado por Jeroen van der Ham, pesquisador da Infosec, os dispositivos podem ter problemas em seu funcionamento que são causado por pessoas que usam um Flipper Zero.

Segundo o homem, ele notou a situação enquanto viajava de trem na Holanda. Nesse sentido, o seu dispositivo Apple começou a exibir notificações de conexão com Apple TV, além de reiniciar sozinho. Nem mesmo o modo Lockdown da Apple deu resultado e o problema só acabou quando ele saiu do vagão.

O mesmo cenário se repetia na volta com ven der Ham, bem como outras pessoas. Mas, ele percebeu que essa ação estava sendo provocada por um rapaz que trabalhava em seu notebook. O pesquisador também notou que o “brincalhão” estava em posse de um Flipper Zero.

Para quem não sabe, trata-se de um dispositivo de rádio versátil que suporta protocolos Wi-Fi, RFID, NFC e Bluetooth, além de operar em frequências de rádio padrão. Pelo valor de US$ 200, ele pode ser uma alternativa barata a equipamentos mais caros usados para testar pontos de entrada baseados em rádio.

Este item, no entanto, também pode ser usado por mãos erradas para clonar chaves de hotéis ou roubar cartões de crédito. Por conta própria, van der Ham ainda fez testes com o item e um de seus softwares personalizados. Como resultado, ele conseguiu recriar o ataque sofrido no trem.

Vale lembrar que o Flipper Zero consegue se aproveitar de iPhones com iOS 17, mas também pode funcionar contra celulares Android e PCs com Windows. Mesmo que não dê para acessar o dispositivo, a situação ainda pode incomodar, então, veja essas possíveis soluções:

– iPhone: desligar o Bluetooth.

– Android: desabilitar as notificações de compartilhamento próximo.

– Windows: desmarque a opção de mostrar notificações para conectar com Swift Pair.

Apple: recorde histórico

A Apple divulgou na última semana os resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2023, encerrado em 30 de setembro de 2023. Graças às vendas da linha iPhone 15, a empresa registrou uma receita trimestral de US$ 89,5 bilhões (cerca de R$ 437 bilhões), uma queda de 1% em comparação com o ano anterior, e um lucro trimestral por ação diluída de US$ 1,46, um aumento de 13% em relação ao ano anterior.

Com isso, a Apple alcançou um recorde de receita para o iPhone no trimestre de setembro e também estabeleceu um novo recorde de receita em serviços, segundo o CEO da Apple, Tim Cook.

“Nossa linha de produtos nunca foi tão forte, com o lançamento da linha do iPhone 15 e a introdução dos primeiros modelos do Apple Watch neutros em carbono, um marco significativo em nossos esforços para tornar todos os produtos da Apple neutros em carbono até 2030”, diz Cook.

O conselho de administração da Apple anunciou o pagamento de um dividendo em dinheiro de US$ 0,24 por ação das ações comuns da empresa. O dividendo será distribuído em 16 de novembro de 2023 aos acionistas registrados até o fechamento dos negócios em 13 de novembro de 2023.

