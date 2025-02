Tecnologia iPhones agora se conectam com Starlink de Elon Musk sem precisar de antena

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2025

Atualização permite a conectividade via satélite no iPhone em locais remotos. (Foto: Reprodução)

O iOS 18.3 passará a ter integração direta com os satélites da Starlink, companhia do empresário Elon Musk. O recurso estará disponível apenas para clientes da operadora T-Mobile nos EUA e, por hora, segue em estágio de testes por alguns usuários selecionados.

Usuários da operadora estadunidense T-Mobile já começaram a receber notificações informando sobre a inclusão em um programa beta da Starlink. Elon Musk, confirmou os testes ao repostar uma publicação sobre a novidade no X (antigo Twitter), afirmando que a atual geração da constelação de satélites é capaz de transmitir imagens em resolução média, músicas e podcasts.

O serviço, no entanto, está limitado aos Estados Unidos e, por ora, permite apenas o envio de mensagens de texto. Desde o iPhone 14, usuários dos smartphones da Apple já podiam usar esse tipo de serviço, mas somente através da rede Globalstar.

Esse projeto já está em andamento desde 2022, quando foi iniciada a parceria entre a Starlink e a T-Mobile. Anteriormente, o recurso já havia sido testado em alguns smartphones da Samsung, como o Galaxy S24, o Z Fold 6 e o Z Flip 6.

Ainda não há previsão de quando o serviço estará disponível para todos, mas segundo a T-Mobile, a expectativa é que esteja em pleno funcionamento ainda em 2025.

Como funciona

O funcionamento da nova tecnologia é possível graças à combinação de satélites de órbita baixa (LEO) da SpaceX com modens celulares avançados, além da infraestrutura de operadoras, que, neste caso, é a T-Mobile nos Estados Unidos. A parceria é uma surpresa, pois, anteriormente, a T-Mobile tinha apenas especificado a Starlink como uma opção para smartphones da Samsung, como os Galaxy Z Fold 6 e Samsung Galaxy S24.

Agora, a Apple também entra no cenário, permitindo que seus dispositivos se conectem à rede, ampliando as opções além da Globalstar. No entanto, existem diferenças entre os serviços: no caso da T-Mobile, os usuários precisam apontar seus iPhones para o céu para localizar um satélite. Enquanto isso, o processo da Starlink foi desenvolvida para funcionar automaticamente, até mesmo quando o celular está no bolso.

Mais investimentos

O Galaxy S25, recém lançado pela Samsung, é mais um modelo a aderir totalmente ao recurso de mensagens via satélite – mas de forma limitada. A própria Samsung não divulgou a função publicamente e, ao que tudo indica, ainda não existem operadoras trabalhando com o serviço ao redor do mundo (com exceção da Verizon nos EUA).

A função ainda se encontra em fase experimental, mas tudo indica que será bem mais acessível nos próximos modelos de smartphones. Sua principal vantagem está na possibilidade de enviar mensagens em áreas que não possuem internet ou sinal de celular, sendo um recurso muito útil para situações de emergência.

Modelos

No momento, apenas iPhones conectados à T-Mobile nos EUA e atualizados para o iOS 18.3 estão recebendo a tecnologia. O serviço é compatível com dispositivos a partir do iPhone 14, mas ainda em caráter experimental. Futuramente, a Apple também pretende expandir a compatibilidade para o relógio inteligente Apple Watch Ultra 2, hoje, o mais avançado da marca.

2025-01-31