iPhones da primeira geração podem ser leiloados por mais de R$ 1 milhão

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2023

Celulares da Apple nunca usados, lançados a partir de 2007, estão sendo leiloados em quatro versões diferentes. (Foto: Apple/Divulgação)

Quatro iPhones originais da primeira geração estão disponíveis para compra em leilão. A expectativa é que, juntos, os celulares recebam lances de até US$ 210 mil (algo em torno de R$ 1.015.308, em conversão direta). Disponíveis nas versões com 4 GB, 8 GB e 16 GB de armazenamento, os celulares estão lacrados e foram a leilão dia 30 de junho, apenas um dia após o lançamento do iPhone 16 completar 16 anos.

Como os modelos são diferentes, os valores dos lances, que vão até dia 17 de julho, devem ser distintos.

A plataforma de leilões, LCG Auctions, espera arrecadar de US$ 50 mil a US$ 100 mil (R$ 241.740 a R$ 483.480) com a versão de 4 GB, considerada a “mina de ouro” do leilão. O modelo com 16 GB, por sua vez, pode receber lances entre US$ 20 mil e US$ 30 mil (R$ 96.696 a R$ 145.044). Há duas versões com 8 GB: o padrão europeu promete arrecadar de US$ 10 mil a US$ 20 mil (R$ 48.348 a R$ 96.696); o modelo global, de US$ 45 mil a US$ 60 mil (R$ 217.566 a R$ 290.088). A seguir, confira mais detalhes das “relíquias” disponíveis.

O primeiro iPhone disponível é o de 2007, com 4 GB de armazenamento. Ele foi lançado por US$ 499 (cerca de R$ 2412,57, na cotação atual da moeda), e a casa de leilão espera que ele seja arrematado pelo maior valor. Até o momento, a oferta mais alta está em US$ 11 mil (ou R$ 52.657).

Também lançado em 2007, o segundo iPhone do leilão tem 8 GB de armazenamento. Em sua estreia, o celular foi apresentado com o preço de US$ 599. Com duas unidades em leilão (nas versões europeia e global), esse modelo está com lances em US$ 5 mil (ou pouco mais de R$ 24 mil) até o momento.

O último modelo disponível para arremate é a opção com 16 GB, que foi lançada posteriormente, em 2008. Vendido na época por US$ 499, por enquanto, ele recebe o menor lance, de US$ 2.500 (ou cerca de R$ 12 mil, em conversão direta).

2023-07-08