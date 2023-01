Porto Alegre IPTU Digital arrecada R$ 100 milhões na primeira quinzena de janeiro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

A Secretaria Municipal da Fazenda mantém o atendimento presencial para quem tem dificuldade de acesso ou uso da internet Foto: Giulian Serafim / PMPA A Secretaria Municipal da Fazenda mantém o atendimento presencial para quem tem dificuldade de acesso ou uso da internet. (Foto: Giulian Serafim / PMPA) Foto: Giulian Serafim / PMPA

A contabilização das primeiras duas semanas de janeiro de 2023 aponta que os contribuintes de Porto Alegre estão aproveitando os descontos oferecidos no IPTU Digital. Com 97 mil guias quitadas em cota única, o valor arrecadado totaliza R$ 100 milhões, acima da projeção inicial de R$ 41 milhões feita pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF).

O secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel, destaca que o IPTU Digital já é considerado um sucesso. “A maior parte da população aderiu ao IPTU online, procurando acessar o site e cadastrar o e-mail para recebimento do documento eletrônico ou baixar a guia diretamente”, enfatizou.

A Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) mantém o atendimento presencial para quem tem dificuldade de acesso ou uso da internet. A secretaria orienta os contribuintes para que evitem procurar os locais próximo do fim do encerramento do prazo, em 8 de fevereiro, para evitar filas. Também é possível buscar atendimento na loja da SMF (Travessa Mário Cinco Paus, s/nº, Centro Histórico) e no Tudo Fácil Zona Norte, no Bourbon Shopping Wallig.

Já os contribuintes que preferirem receber a guia por e-mail ainda podem fazer o cadastramento no site do IPTU, solicitando o envio da guia.

Descontos

Os descontos podem chegar até 11% para pessoas físicas e até 9% para pessoas jurídicas. A nova sistemática beneficia 86,1% dos contribuintes, que estão aptos a receber descontos iguais ou superiores ao ofertado em 2022.

Emissão de guias

– Pelo site prefeitura.poa.br/iptu;

– 156+PoA;

– Tudo Fácil Zona Norte;

–17 subprefeituras (veja lista aqui).

