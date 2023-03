Porto Alegre Primeiro ano do IPTU Digital tem boa adesão em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Novo sistema gerou economia de até R$ 7 milhões em correio e impressões Foto: Vinny Vanoni/PMPA Novo sistema gerou economia de até R$ 7 milhões em correio e impressões. (Foto: Vinny Vanoni/PMPA) Foto: Vinny Vanoni/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de 575 mil contribuintes quitaram ou pagaram a primeira parcela do IPTU 2023 até o dia 8 de março. No total, a Prefeitura de Porto Alegre arrecadou R$ 647,4 milhões. Este foi o primeiro ano do IPTU Digital, que gerou economia de até R$ 7 milhões em correio e impressões. A Fazenda prepara agora uma nova oportunidade de negociação para quem perdeu o prazo.

“A adesão ao IPTU Digital foi muito positiva. O cidadão foi protagonista o tempo todo, desde o momento em que decidiu colocar CPF em suas notas fiscais para ganhar mais desconto até na emissão das guias de forma on-line”, explica o secretário Rodrigo Fantinel.

Parcelamento em 10x

Em mais uma ação que promove a autorregulação e para evitar o processo de cobrança, a Fazenda vai oferecer aos contribuintes que ainda não efetuaram o pagamento uma nova rodada de parcelamento em dez vezes, com o primeiro vencimento em 31 de março.

As guias serão enviadas para o e-mail cadastrado no site e também ficam disponíveis no portal do IPTU e na Loja de Atendimento da Fazenda (Travessa Mario Cinco Paus, s/nº).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/iptu-digital-boa-adesao-porto-alegre/

Primeiro ano do IPTU Digital tem boa adesão em Porto Alegre