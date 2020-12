Rio Grande do Sul IPVA 2021 pode ser pago pela internet nos bancos credenciados

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Veículos fabricados a partir do ano de 2002 devem pagar o imposto. Foto: Divulgação DetranRS

O IPVA 2021 pode ser pago em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking (internet) dos bancos Banrisul, Bradesco, Sicredi e Santander. Além desses, é possível também fazer o pagamento nas agências lotéricas da Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, sendo que este autoriza o pagamento somente para clientes da instituição.

Nesse período de adoção de medidas de distanciamento social, em razão da pandemia de coronavírus, o pagamento via aplicativos de bancos e serviços de home banking pode ser uma alternativa, tendo em vista que uma grande parte dos contribuintes já utiliza esses meios para pagamentos.

O período de pagamento com desconto do Imposto sobre a IPVA (Propriedade de Veículos Automotores) referente ao ano de 2021 começou quarta-feira (16). Veículos fabricados a partir do ano de 2002 devem pagar o imposto.

Para efetuar a quitação dos débitos, é necessário a apresentação CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) ou informar a placa e o Renavam do automóvel. Junto com o IPVA, é possível pagar a taxa de licenciamento e multas de trânsito.

Pagamento antecipado proporciona desconto

Proprietários de veículos que optarem pelo pagamento antecipado, até o dia 30 de dezembro, terão descontos de 3% pela antecipação e ainda vai se valer da UPF/RS (Unidade de Padrão Fiscal), atualização monetária, nos patamares de 2020. Na virada do ano há atualização do valor, estimada em 3,54%.

Quem tiver direito aos descontos de Bom Cidadão e Bom Motorista a economia pode ser ainda maior, podendo chegar a um desconto de até 25% (aplicação de todos os descontos máximos).

Consulta de valores

Para auxiliar os contribuintes, a Fazenda disponibiliza um site específico sobre o imposto: www.ipva.rs.gov.br. Nele, é possível consultar todos os dados relativos aos veículos, como multas, valores a pagar e pendências.

Além de poder fazer o pagamento consultando o site, é possível baixar o aplicativo do tributo (IPVA RS) para dispositivos móveis, disponível gratuitamente na App Store e na Google Play.

