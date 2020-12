Rio Grande do Sul Brigada Militar forma 860 soldados nesta segunda em sete solenidades simultâneas no RS

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Assim como na formatura realizada em maio, serão observados os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. Foto: Sd Robson Alves/Brigada Militar Assim como na formatura realizada em maio, serão observados os protocolos sanitários de prevenção ao coronavírus. (Foto: Sd Robson Alves/Brigada Militar) Foto: Sd Robson Alves/Brigada Militar

Na segunda-feira (21), a Brigada Militar realiza a formatura do Curso Básico de Formação Policial Militar de 2020, que marcará o ingresso efetivo de 860 soldados na tropa – 685 homens e 175 mulheres. Serão sete solenidades simultâneas, às 9h, em diferentes polos de ensino da instituição no Estado: Porto Alegre, Montenegro, Osório, Santa Maria, Rio Pardo, Passo Fundo e Santa Rosa.

Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, todas as solenidades irão observar os protocolos sanitários de prevenção, com presença restrita apenas a formandos e autoridades indispensáveis para realização da cerimônia. Os eventos contarão com equipes para o serviço de higienização das mãos com álcool gel e aferição de temperatura com termômetro eletrônico. Familiares e o público em geral poderão acompanhar pela internet – haverá transmissões ao vivo pelas redes sociais das unidades da BM em cada local.

A cerimônia presencial é obrigatória para cumprir o disposto na Lei Complementar 10.990/1997, do Estatuto dos Servidores Militares da BM, que nos artigos 30 e 31 trata do compromisso de honra de aceitação das obrigações e deveres da função, a ser firmado em juramento de caráter solene e na presença da tropa.

Em Porto Alegre, a cerimônia será no campo de futebol do Estádio General Cipriano, dentro do Departamento de Ensino da BM. Além de 172 alunos-soldados formandos, estarão presentes apenas o governador Eduardo Leite, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário adjunto da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota, o chefe da Casa Militar, coronel Júlio César Rocha Lopes, o comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr Picon, e o diretor do Departamento de Ensino da BM, tenente-coronel Marcus Vinicius Gonçalves Oliveira.

Abaixo, veja as cidades e os canais de transmissão pela internet:

Porto Alegre – 172 formandos

Estádio Gen. Cipriano do Departamento de Ensino da BM

Instagram – https://instagram.com/brigada_militaroficial

Youtube – https://www.youtube.com/user/comunicacaosocialbm

Montenegro – 165 formandos

Campo da Escola De Formação e Especialização De Soldados (EsFES) Montenegro

Youtube – https://www.youtube.com/watch?v=KmIxVfGik0A&feature=youtu.be

Osório – 118 formandos

Campo da EsFES Osório

Instagram – https://www.instagram.com/brigadamilitar_litoral

Santa Rosa – 118 formandos

Arena Fenasoja – Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson

Instagram – https://www.instagram.com/brigadamilitarcrpofno

Rio Pardo – 100 formandos

Campo do 2º Batalhão de Polícia Militar

Facebook – https://www.facebook.com/brigada.valedoriopardo

Santa Maria – 95 formandos

Campo da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EsFAS) Santa Maria

Facebook – https://www.facebook.com/ensaioestudio

Instagram – https://www.instagram.com/brigadamilitarregiaocentral

Passo Fundo – 92 formandos

Campo do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon)

Facebook – https://www.facebook.com/ComandoRegionaldoPlanalto

Youtube – https://youtu.be/Qj0Fbow5e48.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul