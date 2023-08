Mundo Ir para a Europa ficará mais burocrático em 2024: saiba o que é e quanto custa o Etias

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Autorização será requisitado por 30 países do continente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir de 2024, ficará mais caro para os brasileiros viajar para a Europa. No ano que vem, a região prevê o início da cobrança do Sistema Europeu de Informação de Viagem e Autorização (Etias) de viajantes isentos de visto, como é o caso do Brasil. A autorização, que não é o mesmo que um visto, custará 7 euros (cerca de R$ 36,80, na cotação atual). O objetivo é combater permanências ilegais e promover mais segurança nos países.

Em geral, o ETIAS será cobrado de pessoas que não são europeias, cidadãos de países que não requerem um visto de estadia curta para entrar nos países que solicitam o ETIAS e pessoas que não possuem autorização de residência para os países que requerem o ETIAS.

Há algumas exceções, no entanto, que devem ser conferidas antes de solicitar a autorização.

30 países

O Etias será solicitado por 30 países europeus a partir de 2024. São eles: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e Suíça.

A autorização de viagem é válida por três anos ou até que o documento de viagem usado na solicitação expire, o que ocorrer primeiro. O ETIAS é para estadias de curta duração, dando o direito de permanecer nos países por até 90 dias em qualquer período de 180 dias. A autorização de viagem deve estar válida durante toda a estadia. Porém, é possível sair e voltar a qualquer momento dentro do prazo.

Quem precisa

Importante frisar que Etias não é um visto, mas sim uma autorização de viagem que permite entrar e permanecer no território dos países europeus que exigem o documento para estadias de curta duração. Ou seja, o ETIAS não dá o direito de estudar a longo prazo ou de trabalhar nesses países. Viajantes com visto válido, no entanto, não precisam de autorização de viagem do Etias.

A recomendação é obter o Etias antes de comprar as passagens. A maioria das solicitações será processada em minutos e, no máximo, em 96 horas, segundo o site oficial da nova medida.

No entanto, alguns requerentes podem ser solicitados a fornecer informações ou documentação adicionais, situações que podem demorar até 30 dias adicionais.

Como solicitar

Para obter a autorização é preciso fornecer informações pessoais, incluindo nome, data e local de nascimento, sexo, nacionalidade, endereço residencial, endereço de e-mail e número de telefone.

Além disso, será necessário apresentar o primeiro nome dos pais, detalhes do documento de viagem, o nível de escolaridade e ocupação atual, e o país da sua primeira estadia pretendida e o endereço do seu destino.

Serão solicitados ainda detalhes sobre quaisquer condenações penais anteriores e viagens anteriores a zonas de guerra ou de conflito.

Os viajantes que declararem ter um membro da família que seja cidadão de um país europeu que exija o Etias, ou que seja um cidadão de um país terceiro que beneficie do direito de circular livremente pela UE, serão solicitados a fornecer informações sobre os dados pessoais do familiar com quem mantém vínculo familiar e uma especificação de seus laços familiares.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ir-para-a-europa-ficara-mais-burocratico-em-2024-saiba-o-que-e-e-quanto-custa-o-etias/

Ir para a Europa ficará mais burocrático em 2024: saiba o que é e quanto custa o Etias

2023-08-28