Mundo Irã afirma que “usará todas as ferramentas” para dar uma resposta “definitiva e eficaz” aos ataques de Israel

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Israel utilizou caças para atacar o Irã Foto: Forças de Defesa de Israel/Divulgação Israel utilizou caças para atacar o Irã. (Foto: Forças de Defesa de Israel/Divulgação) Foto: Forças de Defesa de Israel/Divulgação

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou nesta segunda-feira (28) que o país “usará todas as ferramentas disponíveis” para responder aos ataques de Israel a alvos militares realizados na sexta-feira (25).

“O Irã usará todas as ferramentas disponíveis para entregar uma resposta definitiva e eficaz ao regime sionista”, disse Baghaei em uma declaração televisionada.

O Irã minimizou os bombardeios israelenses de sexta, afirmando que causaram apenas “danos limitados”. Israel lançou três ondas de ataques aéreos. Várias explosões foram ouvidas na capital iraniana, Teerã, e em outras cidades do país. Quatro soldados do Irã morreram.

Baghaei disse também que a forma como o país responderá está condicionada à natureza dos ataques israelenses, mas não deu mais detalhes.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou no domingo (27) que os oficiais iranianos devem determinar a melhor forma de demonstrar o poder do país a Israel, acrescentando que os ataques israelenses “não devem ser subestimados nem exagerados”.

Os dois países estão em uma escalada de tensões e agressões sem precedentes, em um ciclo de retaliações mútuas. Israel disse que os ataques de sexta-feira foram uma retaliação à ofensiva com mísseis realizada pelo Irã em 1º de outubro.

O Irã apoia o Hezbollah, que está envolvido em intensos combates com as forças israelenses no Líbano, e também o grupo terrorista palestino Hamas, que trava uma guerra contra Israel na Faixa de Gaza.

