Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

A operação de limpeza contou com 354 trabalhadores e 23 caminhões Foto: Alex Rocha/PMPA A operação de limpeza contou com 354 trabalhadores e 23 caminhões. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) recolheram sete toneladas de resíduos das ruas de Porto Alegre após o encerramento da votação do segundo turno das eleições municipais, no domingo (27).

A operação de limpeza foi realizada das 17h às 23h e contou com 354 trabalhadores, entre garis, motoristas e operadores, e 23 caminhões. O volume de resíduos coletados é menor do que o registrado no primeiro turno – 18 toneladas.

Os materiais foram encaminhados para a Estação de Transbordo, localizada no bairro Lomba do Pinheiro, para pesagem e envio ao aterro sanitário de Minas do Leão.

“No primeiro turno das eleições, recolhemos cerca de 18 toneladas de resíduos. Grande parte do material de campanha era composto por bandeirolas. Agora, com uma quantidade ainda menor de impressos e a própria dinâmica do segundo turno, esse quantitativo foi significativamente reduzido”, ressaltou o diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker.

