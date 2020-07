Mundo Irã registra recorde de mortos por coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Foto de divulgação mostra o presidente Hassan Rouhani de máscara, em 21 de julho de 2020. (Foto: Divulgação/Gabinete da presidência do Irã)

As autoridades do Irã anunciaram, nesta terça-feira (21), 229 mortes relacionadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número recorde desde o início da pandemia em meados de fevereiro neste país, o mais afetado no Oriente Médio.

“Perdemos 229 dos nossos compatriotas para a Covid-19 nas últimas 24 horas”, disse a porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, em sua entrevista coletiva diária, elevando o balança da pandemia para 14.634 óbitos.

O recorde anterior de mortes diárias pelo vírus foi em 9 de julho, com 221 mortes. A pandemia está em ascensão desde o início de maio no país, tanto em termos de número de mortes quanto de novas infecções. Segundo Lari, 2.625 pessoas testaram positivo para a Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de infecções no território para 278.827.

Diante do aumento da doença, as autoridades tornaram obrigatório o uso de máscara em locais públicos cobertos e voltaram a impor restrições nas províncias mais afetadas, incluindo a capital.

Em abril, as autoridades iranianas haviam iniciado uma suspensão gradual das restrições na tentativa e reativar a economia do país, sufocada pelas sanções dos Estados Unidos.

