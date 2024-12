Política Alexandre de Moraes suspende visitas a investigado por golpe após irmã de kid preto levar panetone com fone e cartão de memória escondidos à prisão

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tenente-coronel Rodrigo Bezerra é um dos investigados por suposta tentativa de golpe de Estado. Foto: Reprodução Tenente-coronel Rodrigo Bezerra é um dos investigados por suposta tentativa de golpe de Estado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta segunda-feira (30) visitações ao tenente-coronel Rodrigo Bezerra, um dos “kids pretos” investigados por suposta tentativa de golpe de Estado.

A ordem ocorreu após a irmã do militar esconder equipamentos eletrônicos numa caixa de panetone. A mulher tentou levar escondidos um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória. No dia 28 de dezembro, a irmã do coronel se dirigiu ao Batalhão da Polícia do Exército, em Brasília, com uma caixa de panetone.

Ao passar na revista, a caixa apitou no detector de metal. Após o alerta, ela foi questionada e informou que tinha um fone de ouvido.

“Após abertura da caixa de panetone para fins de verificação, foi constatado que no interior da mesma havia um fone de ouvido, um cabo USB e um cartão de memória. O referido material foi apreendido e se encontra custodiado no PIC [Pelotão de Investigações Criminais]”, diz ofício assinado pelo general Ricardo Carmona, comandante militar do Planalto.

O ofício informa que o Comando do Planalto suspendeu o direito de visita da irmã, mas não detalha se outra providência foi tomada em relação a ela. A mulher assinou o termo de apreensão dos materiais.

O tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo – da divisão conhecida como “kids pretos” – foi preso em 19 de novembro, na operação Contragolpe da Polícia Federal, e estavam detidos no 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro.

Em 2 de dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito, autorizou que ambos fossem transferidos para Brasília.

Os “kids pretos” — também chamados de “forças especiais” (FE) — são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais. Em 2023, o Exército confirmou a existência das tropas e disse que elas operam desde 1957.

Em novembro, quatro militares do Exército ligados a essas forças especiais, os chamados “kids pretos”, suspeitos de um golpe de Estado após as eleições de 2022 para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e restringir a atuação do Poder Judiciário. Azevedo, segundo a PF, servia no Comando de Operações Especiais do Exército em Goiânia (GO) em 2022.

Em dezembro daquele ano, o militar passou a usar telefones que foram utilizados no plano de golpe. A suspeita é de que ele possa ter sido um dos militares que conversaram pelo aplicativo usando codinomes e tramando a ação.

A Polícia Federal indiciou 40 pessoas na investigação sobre o caso, pelos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa no inquérito da PF. Entre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Braga Netto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/irma-de-kid-preto-leva-panetone-com-fone-e-cartao-de-memoria-escondidos-a-prisao-moraes-suspende-visitas-a-investigado-por-golpe/

Alexandre de Moraes suspende visitas a investigado por golpe após irmã de kid preto levar panetone com fone e cartão de memória escondidos à prisão

2024-12-30