Irmã de Neymar faz pose sensual em foto e chama atenção da internet

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Rafaella Santos compartilhou um ensaio sensual neste sábado (16). A irmã de Neymar exibiu uma foto no Instagram na qual aparece de short jeans, boina com detalhes, óculos retrô e sem sutiã.

Na ocasião, a influenciadora digital, que comemorou 24 anos em festa intimista, cobriu os seios com o cabelo, garantindo o ar artístico da imagem. O registro agitou a web pela beleza da musa. “Que mulher! Não estava preparada para esse tiro”, avisou um fã e outro continuou: “Meu Deus, maravilhosa!”. Os internautas destacaram a sensualidade da sessão fotográfica. “Impressionante o quanto é linda”, apontou um seguidor e outro afirmou: “Sexy Rafaella. Bomba latina”.

Rafaella destacou o amadurecimento que alcançou no últimos meses de sua vida. “Mais um ano que se passa, um ano onde vivi coisas que me fizeram amadurecer e entender que nada acontece por acaso, nada mesmo. E que cada acontecimento na nossa vida sempre vai nos trazer algo, uma lição, um ensinamento e muito amadurecimento. Mais um ciclo que se encerra, guardo boas lembranças e deixo para traz tudo aquilo que não me pertence mais. Começo meu novo ano com a convicção que Deus cuida de mim em cada detalhe, sentindo uma enorme gratidão por cada pessoa que caminha ao meu lado”, comemorou.

Rafaella Santos comentou sobre sua relação com o irmão, Neymar, que sempre apoia a influenciadora em diversas ocasiões. A empresária destacou a parceria e amizade com o jogador de futebol. Na ocasião, ela afirmou sentir ciúmes do atleta do Paris Saint Germain. “Depende com quem [risos]”, apontou a influencer. Na sequência, ela ainda negou sentir ciúmes do sobrinho, Davi Lucca, filho de Neymar e Carol Dantas. “Por ser o único sobrinho, ainda não tenho [risos]”, explicou.

