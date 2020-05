Magazine Mayra Cardi troca mensagens com Bianca Andrade após separação

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A influenciadora (foto) fez uma provocação no perfil da amiga e blogueira Boca Rosa ao comentar em foto Foto: Reprodução/Instagram A influenciadora (foto) fez uma provocação no perfil da amiga e blogueira Boca Rosa ao comentar em foto. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mayra Cardi trocou indireta com a ex-‘BBB 20’ Bianca Andrade após separação. A life coach anunciou o fim do casamento com o cantor Arthur Aguiar no início de maio. De lá para cá, a empresária conversou com os internautas sobre o término e garantiu manter uma ótima relação com o ex-marido. Nesta sexta-feira (15), a influenciadora fez uma provocação no perfil da amiga e blogueira Boca Rosa ao comentar em foto.

No dia 20 de abril, Bianca Andrade publicou uma foto de biquíni em seu perfil no Instagram e recebeu um elogio de Mayra Cardi. “Gente que mulher linda. Jesus amado! Se um dia eu separar eu vou dar em cima de você”, avisou a life coach na época, quando estava casada com Arthur Aguiar. Quase um mês depois, nesta sexta-feira, Boca Rosa compartilhou um novo clique e recebeu uma cantada da artista. “Bianca, vim cumprir minha promessa. Está pronta???”, questionou a musa.

O comentário de Mayra Cardi ganhou a aprovação de Bianca Andrade. A influenciadora digital, que irá se mudar para casa alugada em São Paulo, garantiu corresponder o interesse da musa fitness. “(Risos) ó que eu vou, hein? Estou zoando não”, disparou a blogueira. A troca de provocações foi repercutida nas redes sociais e, ao ser questionada se ficaria com a life coach, Boca Rosa garantiu: “Obviamente! Um mulherão desse!”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine