Celebridades Anitta alfineta Gusttavo Lima em live e revela motivo: “Trollagem”

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

Anitta agitou a internet ao mandar indireta para Gusttavo Lima durante live na sexta-feira (15). Direto de sua mansão no interior de Goiás, o marido de Andressa Suita fez uma transmissão de vídeo no Instagram do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo.

Enquanto estava participando da gravação, o sertanejo recebeu uma mensagem nos comentários da funkeira. “Saiu no jornal que você não queria cantar comigo. Estou arrasada”, alfinetou a musa, intrigando os internautas que estavam acompanhando o pocket show online.

A alfinetada de Anitta movimentou a web e repercutiu em vários perfis de fofoca nas redes sociais. Nos comentários do Garotx do Blog, o jornalista Leo Dias explicou um pouco mais sobre a situação e questionou as atitudes da cantora, que ironizou sobre suposto relacionamento com Gui Araujo em programa. “A Anitta está louca? Ela pediu o telefone do Gusttavo e eu perguntei a ele se podia passar. Eu passei, ela enviou umas músicas e ele achou a música horrível”, destacou.

Anitta afastou polêmica com o cantor Gusttavo Lima. Através das redes sociais, a dona do hit “Vai Malandra” tranquilizou os fãs e garantiu que a troca de mensagens não passa de um quadro do seu novo programa na TV “Anitta Dentro da Casinha”, do Multishow. “Acalma o coração, galera. Era gravação do quadro do meu programa. Quinta-feira vai ao ar a trollagem e vocês vão entender (risos)”, salientou a musa.

