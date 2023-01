Mundo Irmão de Daniel Alves diz que família tem dificuldade para trocar advogado

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A advogada que cuida das coisas do jogador na Espanha é conduzida pela ex-esposa dele (Dinorah Santana) que não é criminalista Foto: Lucas Figueiredo/CBF A advogada que cuida das coisas do jogador na Espanha é conduzida pela ex-esposa dele (Dinorah Santana) que não é criminalista. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Irmão de Daniel Alves, Ney Alves afirmou, neste domingo (22), que a família está enfrentando dificuldades para trocar o advogado do jogador. O atleta está preso na penitenciária de Brians I, perto de Barcelona, na Espanha, desde o último dia 20, acusado de violência sexual contra uma mulher de 23 anos.

“Desde que chegou a notícia para a gente nós estamos tentando viabilizar a ida do meu irmão, o Junior, e da minha mãe “, disse Ney em entrevista ao “Domingo Espetacular”, da TV Record. Segundo ele, a família fez um pedido para trocar o advogado de defesa por um especialista criminal. Mas a equipe de Daniel Alves não permitiu.

“Nós já sabíamos que a advogada que cuida das coisas do meu irmão na Espanha é conduzida pela ex-esposa dele (Dinorah Santana) e que ela não é criminalista. De imediato a gente contatou alguns amigos e conseguimos contratar um dos melhores advogados criminalistas de lá da Espanha. Até então a gente está com dificuldade de colocar o doutor Andrés no caso”.

Advogado espanhol

Ney disse ainda que o advogado espanhol estaria sendo impedido de falar com Daniel na prisão.

“Eu encaminhei uma autorização para o doutor Andrés, que saiu de Madri e foi até a penitenciária onde meu irmão está detido. E lá na penitenciária o doutor foi informado que a advogada do Daniel e da Dinorah, que está conduzindo toda a situação, informou ao doutor que o Daniel não quer falar com ninguém a não ser a advogada e a Dinorah. Notícia essa que a gente já em a certeza que não é verídica”, afirmou.

O assessor de imprensa do jogador, Acaz Felleger, enviou uma mensagem à reportagem do Domingo Espetacular informando que “o irmão do Daniel não fala com ele há alguns anos. Ele não tem gerência sobre as decisões”.

Prisão preventiva

Daniel Alves está em prisão preventiva pois, de acordo com reportagem do jornal “El Periodico”, de Barcelona, Daniel Alves mudou sua versão sobre o ocorrido na boate três vezes em depoimento ao Tribunal de Justiça. No final do dia, a Justiça espanhola determinou a prisão preventiva e sem fiança para o lateral-direito.

Primeiro, o jogador negou a relação sexual e qualquer encontro com a jovem. Depois, teria dito que estava no banheiro da boate quando a mulher entrou, mas que não teve contato algum com ela. Por fim, admitiu que fez sexo com a suposta vítima, mas garantiu que as relações foram consensuais.

De acordo com o “El País”, Alves disse ainda que a mulher se lançou em direção a ele para fazer sexo oral. Também declarou que não tinha dito nada para “protegê-la”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo