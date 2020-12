Variedades Irmão de Gigi e Bella Hadid afirma que não irá tomar vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Anwar Hadid, que é namorado da cantora Dua Lipa, disse que prefere "pegar e criar anticorpos naturalmente" Foto: Reprodução/Instagram Anwar Hadid, que é namorado da cantora Dua Lipa, disse que prefere "pegar e criar anticorpos naturalmente". (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anwar Hadid, irmão das modelos Gigi e Bella Hadid e namorado da cantora Dua Lipa, afirmou em suas redes sociais que “absolutamente não” irá tomar a vacina contra a Covid-19.

Questionado por um seguidor sobre o motivo, o modelo disse ser contra vacinas num geral porque “ou não vou pegar ou pego a doença e me curo com a ajuda de Deus e crio os anticorpos, melhor do que fazer esse processo de forma não natural, nossos corpos foram feitos pelo Criados para fazer muito mais do que imaginamos.”

