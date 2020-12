Celebridades Anitta chega a Nova York para show de Ano-Novo: “Ralei na vida pra isso”

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Anitta chegou a Nova York, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (27) para os preparativos do show que irá fazer na virada do ano na Times Square, um dos eventos de Réveillon mais populares do mundo.

“Ralei muito na minha vida foi pra isso, chegar um dia e me falarem ‘vai passar o réveillon fazendo o que?’ e eu falar ‘trabalhando, me contrataram’, ‘ah é, onde?’ , ‘Nova York, Times Square'”, vibrou a cantora ao desembarcar na cidade.

Anitta ainda falou sobre sua rotina nos próximos dias, que incluem testes de Covid-19 diariamente: “Não é férias, mas só de ver a neve me sinto de férias. Mas tenho ensaio, estúdio, e todo dia tem que fazer teste, todo dia. As vacinações aqui começaram, mas pra quem é americano. A gente tem que ficar fazendo teste todo dia.”

O evento ¡Feliz 2021! será presentado por Raúl de Molina e Alejandra Espinoza, em Nova York, e por Rafael Araneda e Angélica Vale, em Miami, o especial de três horas contará com performances musicais de grandes artistas. Durante um evento, fechado ao público e sob medidas de segurança para conter a disseminação do novo coronavírus, cantarão também: Pitbull, Gloria Gaynor e Andra Ray.

Já Greeicy, Mike Bahía, Cali y El Dandee, Camilo, Carmen DeLeon, Chesca, Joss Favela, Kany García, Matisse, Joey Montana, Natalia Jiménez, Llane, Pitizion, Chiquis Rivera, Ivy Queen, Manuel Turizo e Yennis surpreenderão a plateia com performances direto de Miami.

