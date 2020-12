Celebridades Nivea Stelmann passa por cirurgia de emergência: “Hemorragia muito grande”

28 de dezembro de 2020

Atriz de 46 anos de idade retirou mioma no útero e explicou procedimento para os fãs no Instagram

Nivea Stelmann tranquilizou os fãs no Instagram ao explicar que passou por uma cirurgia de emergência. Em vídeos, a atriz de 46 anos de idade, que mora nos Estados Unidos, mas está no Rio de Janeiro, antecipou a retirada de um mioma no útero, após ter uma hemorragia.

“Estou aqui no meu pijamão, com essa cara, com olheira aqui, com anemia, com cabelo branco, com tudo, pra dizer pra vocês que operei meu mioma. Minha cirurgia estava marcada para terça-feira (29) e comecei a ter uma hemorragia muito grande”, começou ela.

“Foi tão grande que perdi meu DIU na hemorragia, para vocês terem noção do tanto que o colo do útero estava aberto. Tive que ir às pressas para a Casa de Saúde São José e operei hoje, mas foi tudo bem, tudo maravilhoso. Já estou na minha casa. É uma cirurgia muito simples, muito rápida”, explicou.

“Tirando útero e trompas, eu teria uma recuperação um pouco mais lenta. E eu volto para os Estados Unidos no dia 3. Eu queria voltar com a minha família. Não queria deixá-los lá. As crianças com aula, futebol, isso e aquilo, e eu aqui me recuperando. Claro que seria muito bem tratada, mimada pelos meus pais. A gente tomou essa decisão e estou supersatisfeita. O mioma já não existe mais dentro de mim. Ele foi fatiado e arrancado. Então, maravilhoso”, completou. Caso o mioma volte, a atriz vai fazer a cirurgia de retirada do útero.

