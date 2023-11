Política Ironia: “Brasileiros têm direito de invadir Portugal e o país europeu deveria devolver o ouro”, diz o ministro da Justiça Flávio Dino

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dino fez o comentário quando se referiu a um vídeo que circula nas redes sociais onde uma mulher portuguesa diz que os brasileiros estão “invadindo” o país europeu. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Dino fez o comentário quando se referiu a um vídeo que circula nas redes sociais onde uma mulher portuguesa diz que os brasileiros estão “invadindo” o país europeu. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou nesta semana que os brasileiros deveriam ter direito de “invadir” Portugal.

Dino fez o comentário quando se referiu a um vídeo que circula nas redes sociais onde uma mulher portuguesa diz que os brasileiros estão “invadindo” o país europeu.

Em tom de ironia, o ministro da Justiça afirmou que os brasileiros teriam direito à “reciprocidade”, já que os portugueses invadiram o Brasil a partir de 1500. Dino afirmou ainda que até concordaria com a repatriação de brasileiros por Portugal se o país europeu devolvesse o ouro que levou de Minas Gerais.

“Ela (mulher portuguesa) diz assim no vídeo: ‘Vocês estão invadindo Portugal’. Bom, se for isso, nós temos direito à reciprocidade, porque, em 1500, eles invadiram o Brasil e nós estamos tudo de acordo. Concordo até que eles repatriem todos os imigrantes que lá estão, devolvendo junto o ouro de Ouro Preto, e aí fica tudo certo, a gente fica quite”, afirmou o ministro.

A declaração de Flávio Dino ocorreu durante o lançamento dos cursos do Bolsa-Formação, projeto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2). Ele ministrou uma aula magna no Palácio da Justiça, em Brasília, na manhã desta terça (7).

O ministro da Justiça é um dos cotados para assumir a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro, no Supremo Tribunal Federal (STF). Considerado um dos favoritos para a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dino acabou perdendo força na disputa, e o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, preferido pela cúpula petista, ganhou protagonismo.

Desde o início da gestão de Lula, o ministro da Justiça se tornou um alvo de críticas de parlamentares bolsonaristas. Ao mesmo tempo, ele fortaleceu a sua presença ao provocar os congressistas em debates no Congresso e em postagens nas redes sociais.

Entenda o caso

Uma brasileira de 35 anos foi vítima de xenofobia no aeroporto da cidade de Porto, em Portugal, na segunda-feira (6). Imagens gravadas pela própria vítima, que não quis revelar sua identidade ao jornal português Gazeta Bragantina, mostram uma mulher, que se identifica como portuguesa, chamando a brasileira de “porca” e mandando-a “voltar para a sua terra”.

As ofensas xenofóbicas começaram quando a mala de uma amiga da portuguesa caiu no pé da brasileira enquanto elas desciam escadas rolantes.

A brasileira disse: “Ai, doeu”, e a portuguesa respondeu: “Doeu? É problema seu”. Então, passou a ofendê-la, dizendo que a mulher “não era bem-vinda em Portugal”. “Volte para seu país, sua porca”, disse a portuguesa. Em meio ao ataque, a mulher também disse que os brasileiros estão “invadindo” Portugal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ironia-brasileiros-tem-direito-de-invadir-portugal-e-o-pais-deveria-devolver-o-ouro-diz-o-ministro-da-justica-flavio-dino/

Ironia: “Brasileiros têm direito de invadir Portugal e o país europeu deveria devolver o ouro”, diz o ministro da Justiça Flávio Dino

2023-11-08