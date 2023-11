Política O PT deve manter a vice-presidência de Habitação da Caixa Federal; as outras 11 vice-presidências do banco ainda são negociadas

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

A função é exercida atualmente por Inês Magalhães, indicada pela sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O PT fez um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e a tendência agora é o partido manter o comando da vice-presidência de Habitação da Caixa. A função é exercida atualmente por Inês Magalhães, indicada pela sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ela deve permanecer no posto, apesar da pressão inicial do Centrão para levar o banco público de “porteira fechada”, ou seja, com a ocupação de todos os cargos.

Na última sexta-feira (4), a nomeação de Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência da Caixa foi oficializada no Diário Oficial da União, mas ele tomará posse somente nesta quinta (9). Funcionário de carreira aposentado, o novo chefe do banco público é apadrinhado de Lira.

A Caixa tem 12 vice-presidências, e o principal impasse para o acordo entre governo e Centrão era o comando da Habitação, responsável pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O União Brasil queria tirar Inês do posto para colocar um apadrinhado do partido no lugar. No entanto, o perfil da atual ocupante do posto garantiu a ela uma sobrevida.

A vice-presidente de Habitação da Caixa é referência em políticas para o setor e, de acordo com uma fonte do Congresso, “transita bem com todo mundo”. Em 2016, antes do impeachment de Dilma Rousseff, ela chegou a ser ministra das Cidades.

Com Inês mantida no cargo, o Centrão negocia a divisão das outras 11 vice-presidências do banco público. Além do PP de Lira, União Brasil e Republicanos devem indicar nomes. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, mobilizou cerca de 30 deputados para exigir uma vice, e deve ter seu pedido atendido. O PDT, por sua vez, indicou o ex-deputado federal Wolney Queiroz, mas ainda não obteve resposta.

2023-11-08