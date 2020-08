Na época, o garoto tinha apenas nove anos, com sua imagem angelical permanecendo no imaginário das pessoas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sucesso indiscutível nos anos 1990, momento em que protagonizou o filme Esqueceram de Mim, o ator Macaulay Culkin completou 40 anos na quarta-feira. Na época, o garoto tinha apenas nove anos, com sua imagem angelical permanecendo no imaginário das pessoas, por isso, é estranho notar que esse adulto já passou por diversos contratempos em sua vida. Em sua conta do Twitter, o ator provocou sua legião de fãs: “Ei gente, querem se sentir velhos? Tenho 40 anos. De nada”.

Claro que a fama precoce – ele era ainda uma criança quando surgiu aos olhos do público – acabou levando o astro a uma vida conturbada. Teve sua controversa amizade com Michael Jackson, além da briga dos pais, Kit Culkin e Patricia Bentrup, pela fortuna. Foi casado com Rachel Miner (de 1998 a 2002), e ainda encarou uma prisão por porte de drogas.

A trajetória artística de Macaulay Culkin começou aos cinco anos de idade, quando atuou em The Midnight Hour (1985), uma comédia de terror produzida para a televisão norte-americana. Mas a fama veio mesmo ao viver o esperto Kevin McCallister em Esqueceram de Mim 1 e 2. Entre o primeiro e o segundo filmes da franquia, participou de Meu Primeiro Amor (1991), pelo qual recebeu o prêmio de melhor beijo no MTV Movie Awards, aos 11 anos de idade. Também foi premiado pelo canal de música como melhor vilão por seu trabalho em O Anjo Malvado (1993), filme que não foi um sucesso de bilheteria.

Depois de atuar em Riquinho (1998), Culkin sumiu dos holofotes, fase em que seus pais brigavam na Justiça pelo direito de administrar sua fortuna. Quando chegou aos 18 anos, o ator conquistou na Justiça o direito de cuidar de seu dinheiro. Quatro anos depois, casou-se com Rachel Miner, de quem se separou em 2000. Atualmente está namorando a atriz Brenda Song.

Apesar de distante de Hollywood, Macaulay Culkin não se limita a tentar um retorno ao mundo de glamour. O ator mantém vários projetos pessoais, como a criação de Podcast ou inspirar personagem de game. Em 2018, o ator surgiu em um comercial como Kevin McCallister, de Esqueceram de Mim, repetindo algumas cenas do filme. Algumas aparições mais recentes aconteceram em 2019, como a participação no filme Changeland de Seth Green, e, em fevereiro deste ano, integrou o American Horror Story.