Bruno Laux Irregularidades no Bolsa Família

Por Bruno Laux | 12 de fevereiro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, apontou indícios de que 2,5 milhões de famílias estariam recebendo o Bolsa Família de forma irregular. A revisão dos dados do benefício deve ser apresentada ainda este mês ao presidente Lula, e apresenta, dentre outras alterações, pessoas com renda de nove salários mínimos recebendo o benefício.

Fundo Amazônia

Após a reunião com Lula na Casa Branca, o presidente estadunidense Joe Biden afirmou que deve auxiliar no engajamento de países do G7 para a realização de doações ao Fundo Amazônia. Ele também sinalizou que os EUA devem contribuir para o fundo.

Visita marcada

A equipe de diplomatas envolvidos na viagem de Lula aos Estados Unidos prevêem uma visita do presidente estadunidense Joe Biden ao Brasil em 2024. O ano marca os 200 anos de relações diplomáticas entre as nações.

Medidas provisórias

Retomados os trabalhos legislativos, o Senado e a Câmara iniciam o período com 24 medidas provisórias pendentes de análise. As medidas devem voltar a ser estudadas por comissões de parlamentares antes de irem para votação nos plenários.

Trigo no RS

A Conab divulga nesta segunda-feira os resultados do Levantamento Objetivo da Produtividade das lavouras de trigo no RS. O trabalho, iniciado em julho do ano passado, busca aumentar a credibilidade dos números do setor apresentados ao mercado, além de permitir ao governo a criação de políticas públicas mais assertivas.

Mensagem à Assembleia

O governador Eduardo Leite realiza no próximo dia 14 a entrega de sua mensagem à Assembleia Legislativa gaúcha. O ato, o qual está previsto na Constituição estadual, marca tradicionalmente o início do ano legislativo na Casa.

Monitoramento da estiagem

O governador Eduardo Leite se reuniu junto a secretários e técnicos do governo no Palácio Piratini, para monitorar a situação no Estado referente à estiagem e analisar ações para diminuir seus impactos. Ele orientou que novas reuniões técnicas sejam realizadas nos próximos dias para apresentar as medidas que o estado vem tomando.

Monitoramento da estiagem II

Durante a reunião, o governador gaúcho anunciou a criação de uma plataforma que irá concentrar todos os dados sobre a falta de água no estado, especificados por região. O serviço deve ser lançado nos próximos dias e irá disponibilizar detalhadamente os impactos da estiagem no RS e as ações tomadas para sua mitigação.

Comissões permanentes

Na próxima terça-feira devem ser instaladas as nove comissões permanentes e duas mistas permanentes na Assembleia Legislativa do RS. No mesmo dia ocorre a eleição das chapas para presidente e vice-presidente de cada órgão técnico, assim como a instalação e posse de seus integrantes.

Doação de sangue

O Hemocentro do RS está convocando doadores de sangue durante o período pré-carnaval através da campanha “Blocos dos que Salvam Vidas”. Cards e vídeos têm sido veiculados nas redes sociais apontando a importância da doação para o banco, o qual tem um aumento de demanda nesta época.

Processo jurídico

O Superior Tribunal de Justiça determinou que não deve encaminhar a investigação contra o prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge, para a Justiça Federal ou Eleitoral. O processo por suposto recebimento de propina segue sendo averiguado na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.

Situação de emergência

A situação de emergência em Porto Alegre decorrente da estiagem foi homologada pelo governo do RS na última sexta-feira. A aprovação permite à capital receber recursos do Estado para amenizar os danos da falta de água.

Carnaval

Lideranças do Carnaval de Porto Alegre foram convocadas pela prefeitura municipal para participar de uma reunião nesta segunda-feira. No encontro será formada uma comissão que irá analisar os editais de fomento e eventos descentralizados de carnaval de rua da capital.

Concurso para professores

Um edital de concurso público para seleção de professores de diversas áreas foi publicado pela prefeitura de Porto Alegre. Oferecendo um total de 15 vagas, o processo recebe inscrições até o dia 10 de março, as quais podem ser realizadas pelo site da Fundatec.

Cadastro Único

Cerca de duas mil famílias na capital precisam atualizar os dados do Cadastro Único ainda no mês de fevereiro. Aqueles que não realizarem a atualização cadastral, estarão impossibilitados de receber pagamentos dos benefícios do governo federal a partir do mês de março.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

