A isenção da taxa de inscrição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 pode ser solicitada pelos candidatos a partir desta segunda-feira (17) até o dia 28 deste mês.

Têm direito ao benefício participantes que estão no último ano do ensino médio de escolas públicas; alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.980); cidadãos em vulnerabilidade social, com inscrição no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal).

Como solicitar a isenção?

Para solicitar a isenção, é preciso entrar na Página do Participante e informar o CPF, a data de nascimento, o e-mail e um número de telefone.

Quem estava isento no Enem 2022, mas não fez a prova, deve entrar na Página do Participante e justificar a ausência, anexando um atestado médico ou um boletim de ocorrência, por exemplo. Caso contrário, perderá o direito à isenção.

Os resultados da isenção serão divulgados em 8 de maio. Caso o pedido seja negado, é possível entrar com recurso entre 8 e 12 de maio.

Quem conseguir a isenção também precisa se inscrever no Enem entre 5 e 16 de junho.

Provas

As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos: 5 e 12 de novembro.