Polícia Polícia Rodoviária Federal apreende 170 quilos de maconha na BR-285, em Passo Fundo

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os policiais encontraram vários fardos da droga no porta-malas de um Gol Foto: PRF/Divulgação Os policiais encontraram vários fardos da droga no porta-malas de um Gol. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na madrugada desta segunda-feira (17), um traficante que transportava 170 quilos de maconha em um Gol na BR-285, em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul.

O veículo, com placas do Paraná, vinha de Santa Catarina quando foi abordado pelo policiais. Os agentes encontraram vários fardos da droga no porta-malas. O traficante, de 24 anos, é natural de Catanduvas (PR).

Essa foi a terceira apreensão de maconha feita pela PRF no Norte do Estado em 48 horas. No total, foram recolhidos 561 quilos da droga.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-rodoviaria-federal-apreende-170-quilos-de-maconha-na-br-285-em-passo-fundo/

Polícia Rodoviária Federal apreende 170 quilos de maconha na BR-285, em Passo Fundo

2023-04-17