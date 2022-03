Economia Isenção de imposto para a importação de etanol deve ter pouco impacto no mercado doméstico, apontam especialistas

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

O Ministério da Economia afirmou que a medida pode baratear a gasolina nas bombas em até R$ 0,20 por litro Foto: Agência Brasil O Ministério da Economia afirmou que a medida pode baratear a gasolina nas bombas em até R$ 0,20 por litro. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

O volume de etanol importado pelo Brasil permanece muito baixo, e a isenção de imposto para a importação do biocombustível, anunciada na segunda-feira (21) pelo governo federal, deve ter pouco ou nenhum impacto no mercado doméstico e no preço da gasolina para os consumidores, alertam especialistas.

Levantamento da consultoria Tendências, a partir de dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), mostra que as importações de etanol anidro (utilizado na composição da gasolina no Brasil) representaram em 2021 apenas 4,07% das vendas totais do combustível no País. Em janeiro (último dado oficial disponível), a participação foi de apenas 2,55%.

Já a participação das importações de etanol hidratado (usado diretamente para abastecer os carros) é irrisória: 0,001% na média de 2021 e 0,03% em janeiro de 2022.

No anúncio da isenção da tarifa, o Ministério da Economia estimou que a redução da taxa do etanol importado – de 18% para zero – pode baratear a gasolina nas bombas em até R$ 0,20 por litro. O impacto na gasolina se daria porque o combustível, na sua mistura atual, tem 27% de álcool anidro.

Os analistas avaliam, porém, que a medida deve representar pouco ou quase nenhum estímulo para as importações, uma vez que o etanol de milho dos EUA (principal produto importado) ficou mais caro em meio à disparada dos preços das commodities no mercado internacional após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

“O preço do milho no mercado externo está muito caro, então, importar o etanol dos EUA não tem como ser mais barato. Um estímulo à importação seria se os preços lá fora estivessem menores, mas isso não vai acontecer este ano por conta dessa questão do milho e da guerra na Ucrânia”, afirmou a economista da Tendências Gabriela Faria.

O economista Rodrigo Botão, da GO Associados, também avalia que a tentativa do governo de reduzir o preço da gasolina e atenuar a inflação via tarifa zero para importação de etanol deve acabar sendo frustrada.

“O impacto será irrisório no preço da gasolina”, afirmou, destacando que os volumes totais de etanol importado “são muito baixos”, tendo registrando, inclusive, uma expressiva queda de 57,9% no comparativo com 2020. “Compreendemos que essa medida terá pouco impacto na redução da inflação”, declarou.

A forte queda do volume importado no ano passado é explicada principalmente pela quebra na safra de cana-de-açúcar após geadas no Centro-Sul do País, o que fez disparar os preços do etanol, estimulando os produtores a produzir um volume maior de etanol anidro, que possui um percentual obrigatório de 27% na mistura da gasolina vendida nos postos.

