Economia Isenção no imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês pode ser adiada

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Ministra do Planejamento declarou que medida depende de ajustes orçamentários. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de isentar de Imposto de Renda de quem ganha até R$ 5 mil pode ficar para 2024 ou 2025.

“Isso [a nova faixa de isenção] pode entrar no ano que vem como pode entrar em 2025, a depender de uma outra questão que vai ser discutida com o Ministério da Fazenda até o fim do ano, logo após a aprovação da reforma tributária no Senado”, disse.

Segundo a ministra, o governo está com uma folga fiscal por conta da PEC de Transição, aprovada antes do início do mandato, mas que a verba para os próximos anos ainda depende do desenho final da reforma tributária e do avanço do novo marco fiscal.

Tebet disse que a maior parte do espaço fiscal será destinado a projetos na área da Saúde. “Ao mesmo tempo em que a gente vai ter um espaço fiscal significativo, uma parte dele já está carimbada, e os ministérios terão que se adaptar e entender a realidade dos fatos, diante de um arcabouço e da Constituição que estabelece parâmetros”, declarou.

A ministra destacou ainda que a aprovação da reforma tributária na Câmara seria a “cereja do bolo” de uma série de acertos da área econômica do governo, entre outros fatores, que resultaram em um cenário macroeconômico mais positivo.

“Nem nos nossos melhores sonhos nós podíamos imaginar que, numa projeção inicial de crescimento de menos de 1% do PIB, de 0,7%, já temos uma projeção de crescimento de 2,5%, inflação e inflação de alimentos, que é mais importante, em queda… O preço dos combustíveis subindo, impactando positivamente os outros números macroeconômicos, câmbio valorizado com a depreciação do dólar. Então, o balanço foi extremamente positivo”, afirmou.

Desenrola Brasil

Nos cinco primeiros dias do Programa Desenrola Brasil, os bancos associados à Febraban repactuaram dívidas que chegam a quase R$ 500 milhões em volume financeiro, exclusivamente pela Faixa 2, em mais de 150 mil contratos de dívidas. Os clientes poderão aderir ao programa até o dia 31 de dezembro.

Nesse mesmo período, os bancos retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de mais de 2 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100,00.

Os números reforçam o compromisso dos bancos brasileiros com o sucesso do programa Desenrola Brasil.

Idealizado pelo Governo Federal e com o apoio da Febraban, o Programa Desenrola Brasil tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de suas dívidas.

A Febraban esclarece que cada banco tem sua estratégia de negócio, adotando políticas próprias para adesão ao Programa. As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-la.

A Federação diz ainda que irá atualizar periodicamente esses números e dados e divulgará balanços parciais.

