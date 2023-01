Política Isolado dentro do MDB, governador Ibaneis Rocha cogita recorrer de afastamento e procura culpados no governo

9 de janeiro de 2023

Foto: Sérgio Lima/Poder 360

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), analisa junto aos seus advogados se irá ou não recorrer da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Na madrugada desta segunda-feira (09), o ministro determinou o afastamento do cargo do governador do DF pelo prazo inicial de 90 dias. A decisão foi tomada no domingo (08), após apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) invadirem sedes dos Três Poderes e destruírem o patrimônio público.

Fontes relataram que o governador está se sentindo isolado, em especial dentro do seu partido, o MDB. Em nota oficial publicada nesta segunda-feira, Ibaneis disse respeitar a decisão de Moraes. “Mas reitero minha fé na Justiça e nas instituições democráticas”, acrescentou.

A pessoas próximas, no entanto, o governador, que é advogado, definiu como “absurda” a decisão monocrática tomada pelo STF, que, segundo interlocutores, o governador acredita que teria que ter passado antes pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Ainda segundo as fontes, durante reunião com os demais governadores na noite deste domingo, Ibaneis Rocha teria contado com o apoio dos demais governadores durante reunião na noite de domingo.

Após a decisão de Alexandre de Moraes, no entanto, ele teria ouvido que já não era possível que ele fosse acolhido dentro do grupo dos chefes dos entes federativos. Agora, Ibaneis estaria “colhendo provas” para que a culpa pelos atos não fique somente com ele. Ibaneis exonerou o então secretário de Segurança Pública do DF, o ex-ministro de Bolsonaro Anderson Torres, após as depredações começarem.

