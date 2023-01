Porto Alegre Arrecadação do IPTU digital de Porto Alegre tem alta de 266% na primeira semana de janeiro

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cerca de 60 mil contribuintes já aproveitaram os descontos oferecidos Foto: Giulian Serafim/PMPA Cerca de 60 mil contribuintes já aproveitaram os descontos oferecidos. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na primeira semana do IPTU Digital, 59,8 mil contribuintes de Porto Alegre já quitaram o imposto em cota única, o que corresponde a um incremento de 266% sobre as 16,3 mil guias quitadas no mesmo período do ano anterior, quando ainda eram encaminhadas pelos correios. O valor arrecadado totaliza R$ 62,7 milhões contra R$ 19,5 milhões recebidos no mesmo período pelo IPTU de 2022.

“Com a possibilidade de descontos maiores que em 2022, e com as guias chegando aos contribuintes de forma imediata pelos meios digitais, já na primeira semana os resultados superaram em muito as expectativas”, destacou o secretário da Fazenda, Rodrigo Fantinel.

Fantinel pontua que os resultados iniciais são animadores. “A população parece ter absorvido bem a mudança. Permanecemos atendendo quem enfrenta maiores dificuldades, mas as filas estão sanadas, e os descontos também nos auxiliaram no incremento da arrecadação”, completa.

Os descontos podem chegar até 11% para pessoas físicas e 9% para pessoas jurídicas – com isso, 86,1% dos contribuintes estão aptos a receber descontos iguais ou superiores ao ofertado em 2022.

“A Secretaria Municipal da Fazenda está preparada para atender a todos os cidadãos que buscam o acesso às guias do IPTU, pelo site da prefeitura, por e-mail e, também, presencialmente na Coordenação de Atendimento ao Contribuinte da Fazenda, no Centro Histórico, no Tudo Fácil Zona Norte e nas 17 subprefeituras nos bairros”, informa o superintendente-adjunto da Receita Municipal, Teddy Biassusi.

Importante não deixar para os últimos dias de prazo, período em que as filas podem ser maiores. Os contribuintes que preferirem receber a guia por e-mail ainda podem fazer o cadastro do endereço eletrônico no site do IPTU, solicitando o envio da guia.

Emissão de guias

– Pelo site prefeitura.poa.br/iptu foram enviados 430 mil e-mails com as guias para os contribuintes que cadastraram o endereço eletrônico.

– A Coordenação de Atendimento ao Contribuinte da Fazenda registrou, na primeira semana, 5 mil atendimentos presenciais. O Tudo Fácil Zona Norte recebeu 926 atendimentos e as 17 subprefeituras realizaram 610 atendimentos.

– 156+PoA registrou 18.494 ligações, sendo que 49,29% foram de pedidos de informações a atualização de cadastro, guia de pagamento de IPTU, solicitação das guias por e-mail e situação cadastral.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre