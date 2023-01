Porto Alegre Índice de satisfação com o transporte coletivo de Porto Alegre atinge meta de 2024

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2023

Prefeitura divulgou pesquisa sobre transporte público. Satisfação atinge meta de 2024

Em 2022, o transporte coletivo de Porto Alegre teve Índice de Satisfação Geral de 5,9. Isso representa mais do que a meta projetada para o ano de 2024, 5,7 e acima de meta prevista para o ano passado, 5,3.

O indicador resulta de pesquisa realizada pela Capital dentro das atividades propostas pelo grupo Benchmarking QualiÔnibus, programa que visa atrair e manter clientes no sistema, a partir da opinião de usuários. A nota 5,9 é a representação da distribuição das 1370 respostas em que 58% declararam estar satisfeitos e 2,2% muito satisfeitos.

A pesquisa foi realizada em novembro do ano passado com os usuários do transporte coletivo. O indicador com maior satisfação foi ‘atendimento ao cliente’, com nota 7,3. Em relação às mudanças na pandemia, 91,6% dos clientes atuais já utilizavam o ônibus em 2019. Desses, 83,7% continuam usando o transporte na mesma frequência.

Entre os clientes que reduziram o uso após a pandemia, mais da metade reduziu seus deslocamentos. Quanto à segurança no sistema de transporte coletivo em relação à Covid-19, 73,8% dos clientes já se sentem seguros.

