Por Flávio Ricco | 27 de Maio de 2020

Marina Ruy Barbosa é uma das estrelas de "Totalmente Demais". (Foto: Reprodução/Instagram)

A edição especial de “Totalmente Demais”, novela de Rosane Svartman e Paulo Halm, completou dois meses no ar com índices em alta, de acordo com dados do Kantar Ibope.

Um trabalho de qualidade, que reúne bons valores na frente e atrás das câmeras, porém contando com uma participação importante do isolamento social nos seus resultados.

Protagonizada por Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes, Fábio Assunção e Felipe Simas, a trama registra 28 de média no PNT. Desde 2012 isso não acontecia, assim como nenhuma outra produção das 19h, nesses últimos sete anos, no Rio, chegou à marca dos 30 pontos.

O desempenho também é muito bom em outras regiões do País, com destaque para Manaus e Salvador nas regiões Norte e Nordeste, respectivamente.

Resultados que revelam o acerto da Globo na escolha dessas reprises.

Outros dados

Já em uma análise semanal, “Totalmente Demais” também impressiona. A oitava, no PNT, fechou com 29 de média. Dois a mais que no início da sua exibição.

Em São Paulo, a última semana registrou 30 pontos, 4 acima da média da primeira semana.

Tá dentro

Em relação às próximas novelas da Globo, aquelas que ainda não iniciaram gravações, é fato que haverá mudanças no elenco. Só que não é o caso de Giovanna Antonelli, reservada para um dos principais papéis de “A Morte Pode Esperar”, substituta de “Salve-se Quem Puder”.

Durante uma “live”, segunda-feira, ela garantiu que fará a trama de Mauro Wilson. Revelou estar “apaixonada” pela comédia e pela personagem, “uma vilã”.

Tatá e Lulu

Nesta quinta-feira, o convidado do “Lady Night” na Globo será Lulu Santos. No programa, o cantor fala da carreira, conta de onde vem seu nome artístico e participa das brincadeiras com Tatá Werneck.

A conferir

Antes da pandemia, estava combinado que o ‘Lady Night’ iria de 19 de março a 18 de junho na Globo. Resta saber como ficará agora: se para na data marcada ou ganha uma espichada.

Vai virar filme

O cartunista Mauricio de Sousa terá um filme sobre sua trajetória dirigido por Pedro Vasconcelos. É a primeira vez que o pai da Turma da Mônica autoriza um roteiro baseado na sua vida. Vasconcelos diz que a ideia surgiu a partir da leitura da biografia de Sousa, ‘A história que não está no gibi’.

Previsão

A estreia está programada para o segundo semestre de 2021. O longa-metragem se direciona para adultos e crianças que queiram embarcar na vida de um brasileiro, artista, que faz parte absoluta da história de todos nós.

“Tenho levado as propostas de argumentos e roteiros para ele ler, e sua participação nesse processo é um motivo de muita alegria para mim”, diz Vasconcelos.

A postos

Desde a última segunda-feira Márcio Gomes, encerrada a temporada do “Combate ao Coronavírus”, assumiu a apresentação do “SP 2” na Globo.

Carlos Tramontina, que pertence ao grupo de risco, continua afastado.

Ansioso

Durante fórum via videoconferência realizado para profissionais dos seus programas, semana passada, o diretor Boninho avisou que não vê a hora de reativar gravações e produções, paralisadas por causa da pandemia.

Ele tem pela frente os dois ‘The Voice’, ‘Domingão’, ‘Popstar’, ‘BBB’, entre outros.

Reprise

Ainda sem cravar uma data, a Band trabalha com o mês de julho para a reexibição de “Floribella”, substituta de “Ouro Verde”.

E só a partir de sua entrada no ar, deverá haver uma comunicação com os profissionais que trabalharam na novela para tratar do pagamento de direitos.

Boa hora

Jonas Bloch interpretou Wolfgang, Barão de Paciência, casado com Diara (Sheron Menezzes), em ‘Novo Mundo’, reprisada atualmente.

“Acho que a novela veio numa boa hora. Ela aborda temas atuais, como o respeito ao direito dos índios, a busca por plantas em nossas florestas… Uma trama que aborda temas nacionais importantes, num momento de tanta trapalhada política”, comenta o ator.

C’est fini

O “SBT Brasil”, motivo de polêmica, aparece na grade de programação do próximo sábado, depois de ter ficado fora e trocado pelo “Triturando” por ordem de Silvio Santos. Data ontem não estava prevista nenhuma alteração. Mas sabe como é…

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

