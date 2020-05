Brasil Isolamento social custa R$ 20 bilhões ao País, diz estudo

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O isolamento social é defendido por autoridades sanitárias como forma de evitar propagação do coronavírus Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil O isolamento social é defendido por autoridades sanitárias como forma de evitar propagação do coronavírus. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Um estudo da SPE (Secretaria de Política Econômica) do Ministério da Economia, divulgado na terça-feira (12) estimou que o custo do isolamento social para a economia do País é de R$ 20 bilhões por semana.

Segundo o documento, o custo imediato foi estimado com base em levantamento detalhado de informações para os 128 produtos da Tabela de Recursos e Usos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O isolamento social é defendido por autoridades sanitárias, incluindo a OMS (Organização Mundial da Saúde), como forma de evitar propagação veloz da Covid-19 e o colapso do sistema hospitalar.

O estudo do Ministério da Economia afirma que os impactos econômicos podem ser divididos em três pontos: impacto imediato diante das restrições à produção e ao consumo; duração do período de recuperação; e impacto sobre a trajetória de longo prazo da economia.

No caso do efeito sobre a trajetória de longo prazo da economia, o documento alerta que as projeções podem ser muito piores caso a paralisação dure por um período maior do que até 31 de maio. A SPE destaca que os efeitos da quarentena não se dão somente para o período em que vigora, mas tem efeitos para os trimestres e anos posteriores.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil