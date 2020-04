Notas Brasil Isolamento social no estado de São Paulo cai para 49%

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

O isolamento social no estado de São Paulo caiu novamente, atingindo 49% na quinta-feira (16). Entre segunda e quarta-feira, o isolamento chegou a alcançar 50%, mas houve dias em que chegou a atingir 59%. Segundo o infectologista, David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, a taxa de 49% acende um “farol amarelo” no governo paulista.

