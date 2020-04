Notas Brasil Pernambuco prorroga fechamento do comércio para conter covid-19

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2020

O governo de Pernambuco prorrogou o fechamento do comércio no estado até o dia 30 de abril. A medida tem como intuito reforçar o isolamento social como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus. Com 186 mortes por covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, Pernambuco é o terceiro estado com mais mortes no país, segundo o Ministério da Saúde.

