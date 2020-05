Brasil Isolamento social no estado de São Paulo vai a 51% neste sábado; capital tem 53%

Por Redação O Sul | 24 de Maio de 2020

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O índice de isolamento social no estado de São Paulo foi de 51% neste sábado (23), emenda do feriado prolongado criado pelo governo para tentar evitar a propagação da Covid-19, doença que já deixou mais de 6,1 mil mortos no estado. Na capital, o índice foi de 53%.

As taxas ficaram apenas 1 ponto percentual acima do verificado no sábado passado (16 de maio), quando não houve ponto facultativo ou emenda de feriado: naquela data, o índice foi de 50% no estado e 52% na capital.

Para tentar aumentar o isolamento social, a cidade de São Paulo adiantou os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro) para a última quarta (20) e quinta (21). Na sexta-feira (22), foi declarado ponto facultativo na cidade. Já o governo estadual antecipou o feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira (25).

O isolamento social é calculado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo, que analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior. Segundo o governo, as informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário.

