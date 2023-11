Mundo Israel afirma que assumiu o controle de um complexo militar do Hamas na Faixa de Gaza e atingiu centenas de alvos na região

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As FDI (Forças de Defesa de Israel) anunciaram nesta segunda-feira (6) que atingiram centenas de alvos do Hamas e assumiram o controle de um complexo militar do grupo terrorista na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas.

“No último dia, os caças das FDI atingiram mais de 450 alvos do Hamas, incluindo túneis, terroristas, complexos militares, postos de observação, postos de lançamento de mísseis antitanque e muito mais”, informaram as Forças de Defesa.

“Durante a noite [de domingo], as tropas terrestres das FDI assumiram o controle de um complexo militar do Hamas na Faixa de Gaza. O complexo contém postos de observação, áreas de treinamento para agentes do Hamas e túneis terroristas subterrâneos”, anunciaram os militares.

Segundo o porta-voz do Exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, as forças militares estão conduzindo um ataque significativo na região visando destruir a infraestrutura do Hamas e eliminar integrantes e comandantes do grupo terrorista.

Os ataques israelenses já mataram mais de 9,7 mil pessoas na faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas. Conforme a pasta, pelo menos 4,8 mil dos mortos são crianças. A guerra iniciou em 7 de outubro, depois que o grupo terrorista atacou Israel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/israel-afirma-que-assumiu-o-controle-de-um-complexo-militar-do-hamas-na-faixa-de-gaza-e-atingiu-centenas-de-alvos-na-regiao/

Israel afirma que assumiu o controle de um complexo militar do Hamas na Faixa de Gaza e atingiu centenas de alvos na região

2023-11-06