Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que os bombardeios foram "precisos e direcionados" contra alvos militares Foto: Reprodução de vídeo As Forças de Defesa de Israel afirmaram que os bombardeios foram "precisos e direcionados" contra alvos militares. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Israel afirmou, em um comunicado divulgado neste sábado (26), que concluiu os ataques aéreos contra o Irã, iniciados na noite de sexta-feira (25). Várias explosões foram ouvidas em Teerã, capital do país. O governo iraniano disse que responderá de forma “proporcional” à ofensiva israelense.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmaram que os bombardeios foram “precisos e direcionados” contra alvos militares em diversas áreas do Irã, que apoia o grupo extremista libanês Hezbollah. Segundo comunicado, foram realizadas três ondas de ataques ao território iraniano.

De acordo com a agência de notícias oficial iraniana IRNA, os ataques deixaram ao menos dois soldados do Irã mortos. “O Exército da República Islâmica do Irã, ao defender a segurança do país e proteger o povo , sacrificou dois dos seus combatentes durante ataque do regime criminoso”, afirmou um comunicado do governo.

Na madrugada deste sábado, explosões também foram ouvidas em Damasco, na Síria. A imprensa local disse que Israel atacou alvos militares no país.

“Nossos aviões retornaram com segurança para casa. O ataque foi realizado em resposta aos ataques do regime iraniano contra o Estado de Israel e seus cidadãos nos últimos meses. A missão de retaliação foi concluída com sucesso”, afirmou Israel.

