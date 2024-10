Polícia Mulher é condenada a mais de 25 anos de prisão por matar a filha recém-nascida no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

O crime ocorreu em 1º de setembro de 2014 Foto: Divulgação O crime ocorreu em 1º de setembro de 2014. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Uma mulher acusada de matar a filha recém-nascida logo após o parto foi condenada pelo Tribunal do Júri de São Sebastião do Caí, no Vale do Rio Caí, a 25 anos e 20 dias de prisão em regime fechado.

O Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação e condenou a ré por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Segundo o MP (Ministério Público), o crime foi cometido por motivo torpe, pois a assassina teria a intenção de ocultar um relacionamento extraconjugal e evitar a criação de um filho fora do casamento.

O julgamento, realizado na quinta-feira (24), foi presidido pela juíza Priscila Anadon Carvalho. A magistrada determinou a prisão da ré para a imediata execução da pena.

De acordo com o MP, o crime ocorreu em 1º de setembro de 2014, no bairro Vila Rica, em São Sebastião do Caí. Durante toda a gestação, fruto de um relacionamento extraconjugal, a criminosa escondeu a gravidez e, após o nascimento da criança, teria intencionalmente deixado a recém-nascida cair no chão, causando sua morte. Logo após o homicídio, a mulher ocultou o corpo, enterrando-o nos fundos da sua casa.

O cadáver foi encontrado pela filha da ré, que desconfiou do comportamento da mãe durante a gravidez e no dia da morte. Na época, a adolescente relatou a descoberta ao ex-namorado, que, por sua vez, informou ao pai dela. O homem acionou a polícia, que desenterrou o corpo da recém-nascida.

