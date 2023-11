Mundo Israel anuncia que não haverá cessar-fogo até que reféns sejam libertados

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Netanyahu falou também sobre a ameaça da guerra se expandir para a fronteira norte. (Foto: Reprodução/Twitter @netanyahu)

O primeiro-ministro de Israel disse nessa sexta-feira que não haverá cessar-fogo na Faixa de Gaza até que o grupo terrorista Hamas liberte todos os reféns. O exército de Israel disse que apertou o cerco à Cidade de Gaza, a maior da região. Os ataques acontecem por terra, ar e mar. Imagens divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel mostram entradas dos túneis usados pelos terroristas do Hamas na fronteira.

O porta-voz Daniel Hagari disse que, desde o início da guerra, Israel já eliminou dez comandantes de altas patentes do Hamas.

Uma ambulância do Crescente Vermelho, o serviço de emergência equivalente à Cruz Vermelha, mas para países muçulmanos, foi atingida em frente ao hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza.

Um comunicado das Forças de Defesa disse que esta e outras ambulâncias do Crescente Vermelho são usadas pelo Hamas, e que vários terroristas foram mortos.

Centenas de palestinos que ainda estavam em Israel foram levados de volta a Gaza. Eram moradores do território que tinham autorização para trabalhar em Israel, e que ficaram do lado israelense da fronteira quando o conflito estourou no dia 7 de outubro. Eles foram detidos, e as autorizações revogadas.

Na fronteira com o Egito, mais um grupo de pessoas com passaportes estrangeiros teve autorização para deixar Gaza. Entre elas, 100 com passaportes britânicos, incluindo a sogra do primeiro-ministro da Escócia, Humza Yousaf.

O secretário de estado americano, Anthony Blinken, esteve nesta sexta em Tel Aviv para se reunir com o governo israelense e com a oposição e pedir uma pausa humanitária para levar mais ajuda a Gaza e para facilitar a libertação dos reféns pelo Hamas

Depois de se reunir com o governo israelense, no Ministério da Defesa, Blinken disse que é preciso levar mais ajuda humanitária a Gaza. O secretário de estado americano também disse que Israel precisa fazer mais para proteger civis palestinos e que a maneira como Israel conduz sua campanha para derrotar o Hamas importa.

Blinken disse que é a coisa certa a se fazer, e falhar nesse ponto acaba jogando a favor do Hamas e de outros grupos terroristas.

Famílias protestaram em frente ao Ministério da Defesa, em Tel Aviv, pedindo que não haja um cessar-fogo enquanto todos os 241 reféns não forem libertados.

O irmão de Amit estava na festa do Sul de Israel, alvo dos terroristas do Hamas. A família ainda conseguiu falar com ele no início dos ataques, mas perdeu o contato. Como Amit tinha compartilhado a localização, viram o celular entrar em Gaza, então acreditam que ele foi sequestrado.

Esta manifestação é para impedir que qualquer tipo de ajuda humanitária ou cessar-fogo aconteça a não ser que os reféns sejam libertados, disse ele: “Reféns primeiro, cessar-fogo depois”.

A irmã de Aviel está desaparecida. Shani estava na festa e até agora a família sabe que ela levou dois tiros na perna, mas não tem confirmação se ela é uma das reféns em Gaza ou não. A família tem medo de que, se houver um acordo para troca de reféns, a irmã nem entre na lista, pois nem o governo sabe onde ela está.

No fim da tarde desta sexta, depois da manifestação, o primeiro-ministro israelense disse que só haverá um cessar-fogo se houver também a libertação dos reféns.

Netanyahu falou também sobre a ameaça da guerra se expandir para a fronteira norte, com o Hezbollah no Sul do Líbano. Ele disse que manda um recado para que os inimigos de Israel não o testem, pois pagarão com peso.

Os confrontos entre forças israelenses e o grupo libanês têm sido constantes. Nesta sexta, se pronunciou, pela primeira vez desde o início da guerra, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Ele enfatizou diversas vezes que os ataques de 7 de outubro foram orquestrados pelo Hamas sozinho, em Gaza. E que o Hezbollah e o Irã – que financia os dois grupos – não tinham conhecimento dos ataques. Nasrallah não declarou guerra contra Israel, mas alertou para uma possível ampliação regional do conflito.

